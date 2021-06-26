بـ«الشومة».. شاب يهشم رأس والده بالخطأ في قنا: «أفتكرته عمي»

انتابه الغضب تجاه عمه فلم يستطع مقاومة نفسه وفي سبيل ذلك اختمرت في رأسه فكرة الانتقام منه باستدراجه إلى مشاجرة مفتعلة وخلالها ينهال عليه بضربة واحدة ويتخلص منه، بالفعل أمسك بعصا غليظة «شومة» وترصد خطوات الهدف، وما أن أبصره من الخلف رماه بضربة قاسمة على رأسه، ولكن الصدمة أنه أخطأ الهجف فقد قتل أبيه بعد أن اختلط عليه الأمر بين والده وعمه، ليهرب من مكان الحادث خالي الوفاض، ويتم القبض عليه وإحالته إلى الجهات المختصة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

خلافات الميراث

تلك الجريمة حدثت في قرير الأشراف في قنا خلال مشاجرة جمعت المتهم والده وعمه بسبب وجود خلافات بينهم على الميراث، وعندما تطورت الأمور أسرع المتهم إلى منزل والده وأحضر شومة وعقب عودته كان والده يدير ظهره في الجهة القادم منها المتهم فأسرع بضربه على رأسه دون أن يتحقق منه فسقط على الأرض جثة هامدة واكتشف أنه قتل والده بالخطأ.

الناجي من الموت

أسرع عمه الناجي من الموت للهروب من مسرح الجريمة وحضر الجيران الذين أبلغوا الشرطة وألقي القبض على المتهم، وبمواجهته قال: «كنت رايح أقتل عمي عشان كل حقنا في الميراث بس للأسف اللي حصل أني موت أبويا بالغلط».

وأوضح المتهم بوجود خلافات بين والده وعمه على الميراث وعند حدوث مشاجرة بينهما، توجه إلى المنزل لإحضار شومة للانتقام من عمه فمات على إثرها.

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد مصرع مسن إثر تلقيه ضربة شوم على يد نجله عن طريق الخطأ بعد مشادة مع عمه وظنه أن والده هو عمه من الخلف فقام بضربه على رأسه، فألقي القبض على المتهم بعد ساعة من الجريمة.