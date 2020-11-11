يقتل ابن عمه في أسيوط بسبب "ركنة سيارة"

لقي شخص مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في مشاجرة نشبت بين أبناء عمومته، لخلاف على ركنة لسيارة بقرية مسارة التابعة لمركز ديروط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد وصول بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بقرية مسارة دائرة المركز ووقوع مصاب.

توجهت قوة من مركز شرطة ديروط إلى موقع الحادث، وتبين إصابة "ح. م. ع" بطلق ناري بالصدر وتوفي أثناء نقله للمستشفى المركزي ولفظ أنفاسه فور وصوله المستشفى.

جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى القوصية المركزي، تحت تصرف النيابة.

وكشفت التحريات التي أجراها فريق مباحث المركز، عن أن مشاجرة وقعت بين المجني عليه وأحد أبناء عمومته يدعى "ح. إ. م" يعمل خبير بوزارة العدل ومقيم بذات الناحية لخلاف على ركنة سيارة.

وأضافت التحريات أن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، أطلق على إثرها المتهم النار على المجني عليه وأدى لإصابته، وتم نقله إلى المستشفى ولفظ أنفاسه فور وصوله.

جرى تحرير المحضراللازم وضبط المتهم والسلاح المستخدم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانب آخر تمكنت قوات مديرية أمن أسيوط من خلال حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي، من ضبط 34 قطعة سلاح ناري عبارة عن "10 بنادق آلية - 8 بنادق خرطوش – 16 فردا محليا الصنع – 32 طلقة نارية مختلفة الأعيرة"، بحوزة 22 متهمًا بمراكز ديروط، القوصية، منفلوط، أسيوط، أبوتيج، صدفا، الغنايم، ساحل سليم، الفتح" وكذلك قسم أبوتيج.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المتهمين.