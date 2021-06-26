تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2021.. 7 خطوات للتقديم إليكترونيا

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2021، موضحة أنه يمكن التقديم من خلال هذا الرابط، حيث يكون التقديم إلكترونيا وليس ورقيا، وينتهي في أول يوليو المقبل، مشددة على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة إتباع كافة التعليمات بدقة أثناء التقديم، مشيرة إلى أنها حريصة على إجراء تعديلات مكثفة على جميع المناهج الدراسية، والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من العام المقبل، مؤكدة أن التعديلات تخلق مناهج جديدة تواكب احتياجات العصر الحالي.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز خطوات وشروط التقديم لتنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2021

1- يجب أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 4 سنوات فى 2021/10/1.

2- أن يكون تسجيل الدخول بالرقم القومي لولي الأمر.

3- يكون التسجيل بكلمة المرور التى قام بإنشائها.

4- إدخال الرقم القومي لولي الأمر.

5- إدخل كلمة المرور.

6- يجب كتابة كلمة المرور التي قام ولى الأمر بكتابتها عند إنشاء الحساب الخاص به.

7- إذا واجه ولي الأمر مشكلة عند التسجيل يمكن التواصل من خلال الخط الساخن 19368 أو رقم الواتس اب 01148970610.

وأضافت الوزارة أن رابط التقديم، يتيح لأولياء الأمور الراغبين فى التقدم لمرحلة رياض الأطفال لكلا من التقدم للمدارس الرسمي «الحكومية» على مستوى الجمهورية، والتقدم للمدارس الرسمي لغات في 17 محافظة، موضحة أن باقي المحافظات يتم التقديم لها من خلال موقع المديرية وهي: بورسعيد والقاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والمنوفية وكفر الشيخ والسويس وبني سويف والقليوبية.

وكشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة القاهرة، أنه سيتم التقديم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات، والمدارس الرسمية المتميزة للغات على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط، في 1/6/2021 وحتى 30 يونيو الجاري، موضحة أنه سيتم غلق الموقع 15-7-2021 ولا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل ولن ينظر لأي طلبات بعد هذا الموعد، مشددة على جميع المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الأمر أثناء فترة التسجيل على الموقع وحتى إعلان نتيجة تتسيق القبول.