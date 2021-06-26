كشفت وزارة الصحة والسكان، عن شروط وقواعد القبول بمدارس التمريض للعام الدراسي 2021- 2022، لطلاب الشهادة الإعدادية، حيث تستعرض «الوطن» أبرز هذه الشروط وفقًا لما ورد بمنشور الوزارة على النحو التالي:

شروط القبول بمدارس التمريض

- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في نفس عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

- أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية، على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة، حرصا على مبدأ التوطين، وبالنسبة للمحافظات النائية لا تقبل طالبات من خارج المحافظة إلا بعد استكمال الأعداد من الدور الأول والثاني من ذات المحافظة.

- ألا يقل السن في بداية العام الدراسي عن 15 عامًا، ويجوز بقرار من وزيرة الصحة النزول بالسن 6 أشهر في حالة احتياج المديرية وعدم استكمال الأعداد المطلوبة وبمراعاة المجموع الأعلى للدرجات.

- الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى أولًا، ثم اجتاز اختيار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي على أن يتضمن القبول امتحانًا في الإملاء باللغة العربية.

- تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين 25 - 30 طالب/ طالبة.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

- التعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر.

- ألا تكون الطالبة متزوجة.

- يشمل اختبار القدرات ما يلي سواءً تحريريا أو شفهياً خلال كشف الهيئة «اختبار لغة إنجليزية - اختبار لغة عربية - القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي».

- كشف الهيئة وباقي اختبار القدرات «الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية - قوة الملاحظة - اللياقة في الحديث - سرعة الاستجابة ورد الفعل - مهارات التواصل - المعلومات العامة - الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر في عمله - المظهر العام - سلامة النطق - التناسق بين الطول والوزن».

- الكشف الطبي بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة «كشف نظر - كشف باطني - اختبار مخدرات - كشف لياقة طبية للوظيفة»، والكشف الطبي موضح به اسم الطبيب القائم بتوقيع الكشف ثلاثي قبل التوقيع بالفورمة على أن يتم توقيع الكشف الطبي للطلبة المقبولين، بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة.

وفي حال اجتياز المتقدمين للاختبارات السابقة، يتم أخذ الإقرارات التالية:

- إقرار على ولي الأمر بأن الطالب لا يعتبر مقبولًا إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.

- تعهد على الطالب وولي الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحة والسكان.

- عدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة.

- عدم النقل من مدرسة لأخرى أثناء فترة الدراسة، ويتم النقل خلال فترة الإجازة الصيفية ونجاح الطالبة ويشترط موافقة الجهتين المنقول منها وإليها.

قواعد القبول بمدارس التمريض

وأشارت الوزارة إلى أنّه يتم القبول وتقديم الملفات بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض طبقًا لكل مركز إداري على حدة، بواسطة ولي الأمر.

ويتم تقسيم الدرجات لمجموعات طبقًا لأعلى المجاميع على أيام منفصلة:

- من 280 حتى 275 مدة 3 أيام.

- من 274 حتى 269 مدة 3 أيام، وهكذا باقي الدرجات تباعًا.

- يتم فحص الملفات وتحديد موعد اختبار الإملاء وكشف الهيئة لكل 30 طالبًا طبقًا لأعلى المجاميع.

- يتم تجهيز جميع الفصول بمقاعد للطلبة طبقًا للإجراءات الاحترازية، وذلك لإجراء اختبار الإملاء مع وضع مسافة آمنة بين المقاعد والانتظار لإجراء كشف الهيئة بنفس اليوم.

- يتم استكمال باقي الاختبارات تباعًا حتى استكمال الأعداد المطلوبة فلا يتم قبول ملفات أخرى.

- لا يتم السماح بالدخول إلا للطالب المتقدم فقط.

- يتم التنبيه مشددًا بأخذ جميع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد بأماكن الانتظار حفاظًا على الطلبة والعاملين بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض.

- يحق للجهة المختصة إضافة ما تراه مناسبًا من إجراءات احترازية بآليات التقديم حفاظا على عدم انتشار العدوى ومنعًا للتجمعات.