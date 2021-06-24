أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الآليات والشروط النهائية للقبول في التمريض العادي 2021 بعد الشهادة الإعدادية، موضحة أنه سيتم تقسيم الدرجات إلى مجموعات بحسب درجات الطلاب من الأعلى للأقل، على مدار ثلاثة أيام للمجموعة الواحدة.

وأكدت الوزارة أنه سيتم البدء في أعمال التقديم للطلاب الحاصلين على 280 درجة حتى 275 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، التي عقدت ورقيًا في لجان مؤمنة جيدًا، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

الشروط النهائية للقبول في التمريض العادي 2021 بعد الشهادة الإعدادية: تبدأ بتنسيق الحاصلين على 280 درجة

وأضافت، أن الشروط النهائية للقبول في التمريض العادي 2021 بعد الشهادة الإعدادية، تتمثل في اجتياز الطالب للاختبارات التي يتم عقدها وسط إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد، وكشف الهيئة، الذي يتم لكل 30 طالبا حسب المجاميع من الأعلى للأقل، مؤكدة أن لا يسمح لأي طالب بالدخول للمدرسة إلا المتقدم للتمريض فقط.

وتابعت الوزارة، أن القبول في التمريض العادي 2021 بعد الشهادة الإعدادية يتم على أساس الدرجات التي حصل عليها الطالب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، موضحة أن سيتم تعقيم جميع الأماكن التي يؤدي فيها الطلاب الاختبارات، لافته إلى أن المرحلة الثانية من التقديم للطلاب الحاصلين على مجموع 274 درجة حتى 269 درجة.

الشروط النهائية للقبول في التمريض العادي 2021 بعد الشهادة الإعدادية: تتم وفق درجات الترم الثاني

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يحق لأي جهة اتخاذ ما تراه مناسبا ًفي أعمال التقديم للقبول في التمريض العادي 2021 بعد الشهادة الإعدادية، كنوع من الإجراء الوقائي لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أن امتحانات الشهادة الإعدادية عقدت ورقيا على مستوى كل مديرية، وفي لجان معقمة، موضحة أن الدرجة العظمى هي 280 درجة، مشيرة إلى أن تنسيق الثانوية العامة 2021 يتم وفق درجات الطالب في نهاية العام.