«المدارس الخاصة»: نسبة زيادة المصروفات قد تكون مثل العام الماضي

يترقب أولياء الأمور، موعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسبة الزيادة في مصروفات المدارس الخاصة 2021، وسط حالة من الغضب تسود بينهم بسبب إصرار بعض أصحاب المدارس على الحصول على المصروفات الدراسية كاملة قبل بداية العام الدراسي الجديد دون تقسيط، خاصة للطلاب الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال.

وطالب عدد من أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإلغاء نسب الزيادة المقررة في مصروفات المدارس الخاصة 2021-2022 للمدارس الخاصة (عربي ولغات ودولي) أو تخفيضها، خاصة أن أغلب الطلاب لم يذهبوا إلى المدارس بشكل يومي خلال العامين الماضيين، فضلًا عن تأثر الوضع المادي لأولياء الأمور في ظل جائحة كورونا.

من جانبه، قال بدوي علام رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إنه من المتوقع أن تكون نسبة زيادة مصروفات المدارس الخاصة 2021 -2022 نفس نسبة الزيادة العام الماضي، مشيراً إلى أنه منذ جائحة كورونا، تقدم المدارس جميع التسهيلات الممكنة لأولياء الأمور الذين تأثروا بسبب فيروس كورونا، سواء بتأجيل القسط أو بالتخفيض، بشرط التوجه إلي إدارة المدرسة وشرح كل الظروف والأسباب، وتقديم الأدلة الكافية التي تؤكد عدم مقدرته على دفع المصروفات.

وأضاف رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بعض أولياء الأمورلم يسددوا مصروفات التيرم الثاني للعام الدراسي الحالي حتي الآن في بعض المدارس، وتم التواصل معهم وإعطاءهم كل الخيارات سواء تقسيط القسط أو التخفيض، وفي حال إثبات عدم قدرة ولي الأمر على الدفع ورغبته في التحويل، نقوم بعمل مخالصة له بالمبلغ المتبقي للتحويل لمدرسة أخرى، لانه لو استمر في المدرسة لن يدفع العام المقبل.

وعن مطالبة بعض أولياء الأمور، بإلغاء زيادة المصروفات الدراسية، قال بدوي علام، إن عدم زيادة نسبة المصروفات يحمل أصحاب المدارس أعباءً فوق طاقتهم، خاصة أن المدارس حاليًا تتكلف مبالغ مالية كبيرة في التعقيم والتنظيف بسبب كورونا، إضافة إلى تكلفة أخرى تتعلق بالإنترنت الذى يستخدمه جميع طلاب الثانوية العامة فى التواصل يوميًا مع المعلمين.