مصروفات المدارس الحكومية 2021-2022.. تبدأ من 200 جنيه

يبحث عدد كبير من أولياء أمور، عن مصروفات المدارس الحكومية 2021-2022، وطريقة سداد المصروفات الدراسية، والفئات المعفاة من الدفع، بعد الانتهاء من العام الدراسي وإعلان نتائج الامتحانات لجميع صفوف النقل، وبخاصة بعد بدء التقديم لمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الإبتدائي.

وترصد «الوطن» في السطور التالية مصروفات المدارس الحكومية 2021 :

- 300 جنيه من الصف الأول بمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث بالمرحلة الابتدائية.

- 200 جنيه من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.

- 500 جنيه من الصف الأول الثانوي وحتى الصف الثالث الثانوي .

- 200 جنيه لصفوف التعليمي الثانوي الفني بكل أنواعه سواء الثلاث أو الخمس سنوات.

الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية:

- أبناء الشهداء في ثورة 25 يناير.

- الطلاب اليتامى سواء كان الطالب يتيم من الأب أو من الأم.

-أبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وجميع المساعدات والمعاشات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.

-أطفال المرأة التي ليس لها عائل أو المرأة المطلقة.

-أبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة.

-أطفال الآباء المصابين في ثورة 25 يناير.

-أبناء المصابين في العمليات العسكرية والحربية والإرهابية والأمنية بكافة المدارس.

-أبناء الذكور العائدون من السجون بعد الإفراج عنهم فهم لا يملكون دخل شهري ثابت.

-طلاب مدارس التربية الخاصة.

-طلاب مدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي.

- طلاب المدارس الرسمية الدولية بكل أنواعها.

-الطلاب الملتحقين بالمدارس بعد تحررها من الأمية.

-طلاب مدارس محافظة البحر الأحمر، ومحافظة شمال سيناء، وحلايب وشلاتين.

طريقة دفع مصروفات المدارس الحكومية 2021-2022:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة سداد مصروفات المدارس الحكومية 2021-2022، للطلاب بالصفوف الأولى من العام الدراسي على حساب صندوق تطوير وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية بمكاتب الهيئة القومية للبريد بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الإلكترونية، ويكون إيصال السداد يشمل مسوغات قبول الملف.