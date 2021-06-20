مصدر: لا تعليمات لتحويل طلاب «التجريبية» غير المسددين للمصروفات لمدارس حكومية

أتاح انتهاء العام الدراسي الحالي مبكرا بالمدارس الحكومية الرسمية والتجريبية، لعدد كبير من أولياء الأمور عدم دفع المصروفات الدراسية لأولادهم، في ظل مراعاة الحكومة لظروفهم وعدم التشدد في دفعها قبل دخول أبنائهم امتحانات نهاية العام.

ورفضت وزارة التربية والتعليم، مقايضة أولياء الأمور بدفع المصروفات الدراسية نظير دخول أولادهم امتحانات نهاية العام، لأن ذلك كان سيؤثر على مستقبل أبنائهم، خاصة الأسر البسيطة ومتوسطة الدخل، وقررت تأجيل البت في هذا الأمر لفترة لاحقة.

وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم، أنه حتى الآن لا توجد تعليمات للمدارس التجريبية والمتميزة للغات، بتحويل الطلاب الذين رفض أولادهم دفع المصروفات الدراسية، للمدراس الحكومية، كنوع من الضغط عليهم لإرغامهم على منح الحكومة حقها في المصروفات.

ولفتت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن وزارة التعليم كانت سمحت للمدارس التجريبية والمتميزة للغات، بتقسيط المصروفات ودفعها على ثلاث مرات، وذلك بعد موافقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على ذلك، ورغم ذلك رفض الكثير من أولياء الأمور دفع ما عليهم من مستحقات للمدارس، بدعوى انتهاء العام الدراسي مبكرا.

وأكدت المصادر، أنه مراعاة للظروف الاقتصادية التي تعيشها الأهالي خلال فترة جائحة كورونا، فضلت الوزارة عدم تفعيل القرار الخاص بتحويل الطلاب الذين رفض أولادهم دفع المصروفات في التجريبيات، لمدارس رسمية عادية، وتأجيل البت في هذا الأمر إلى فترة لاحقة.

وكشفت المصادر، أن دفع المصروفات للمدارس التجريبية إجباريا، وليس اختياريا، وهذه حقوق لا تسقط بالتقادم، وغالبا سوف يتم فتح هذا الملف قبل بداية العام الدراسي الجديد، بحيث يلتزم أولياء الأمور بالدفع، حتى تستطيع المدارس الوفاء بالتزاماتها تجاه الطلاب وعدم التأثير على مستواها في تأدية رسالتها التربوية، ولا يمكن الحصول على الكتب مجانا، رغم أنها مرتفعة التكلفة.