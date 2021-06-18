أخطر نصاب في المنوفية.. ضبط مستريح جمع 500 مليون جنيه من الأهالي وهرب

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، في إلقاء القبض على أخطر نصاب في شبين الكوم، والذي نجح في جمع مبالغ مالية تقدر قيمتها بـ500 مليون جنيه، مستخدما حيلة أنه يعطي أرباحًا كبيرة على الأموال التي يحصل عليها من الأهالي.

500 مليون جنيه حصيلة النصب

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطار من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بإلقاء مباحث نركز شبين الكوم بقيادة المقدم محمد المغربي رئيس المباحث، من إلقاء القبض على المتهم "م.د" 30 سنة، مقيم دائرة المركز، والذي جمع من المواطنين مبالغ مالية بغرض النصب، متخذا إحدى شركات الإعلانات ستارا لأعماله غير الشرعية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على إذن النيابة العامة، وإجراء التحريات اللازمة لتحديد مكان هروب المتهم من مكان لآخر متخفيا، تمكنت المباحث من إلقاء القبض على المتهم والذي يدعى «م.د»، وبمواجهته بالمحاضر والتهم المنسوبة له، أقر بارتكاب الوقائع.

حرر المحضر اللازم بالواقعة بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.