جمع نصف مليار جنيه.. 80 حكمًا قضائيًا و 102 محضر ضد مستريح المنوفية الجديد

كشف مصدر أمني تفاصيل إلقاء القبض على مستريح المنوفية الجديد، الذي جمع مبالغ مالية طائلة من المواطنين في شبين الكوم وصلت قيمتها نصف مليار جنيه، مدعيا أنه يقوم بتوظيف أموال الضحايا، في مقابل أرباح كبيرة يقدمها للمواطنين لاصطياد عدد كبير منهم، مؤكدا أن المتهم محرر ضده محاضر كثيرة في شبين الكوم.

80 حكما قضائيا ضد مستريح المنوفية الجديد

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم، أن المتهم محرر ضده 102 محضر ولا يزال يحرر البعض ضده محاضر، مؤكدا أن المتهم صدر بحقه 80 حكما قضائيا في قضايا نصب مختلفة، وأنه كان مالكا لإحدى شركات الدعاية والإعلان في شبين الكوم، واتخذ من الشركة غطاءً لأعماله غير القانونية والنصب على المواطنين.

مستريح المنوفية جمع 500 مليون جنيه من المواطنين

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من إلقاء القبض على المتهم عقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على إذن النيابة العامة، وإجراء التحريات اللازمة لتحديد مكان هروب المتهم من مكان لآخر، ونجح المتهم في جمع مبالغ مالية تقدر قيمتها بـ500 مليون جنيه، وبمواجهته بالمحاضر والتهم المنسوبة له، أقر بارتكاب الوقائع.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بإلقاء مباحث مركز شبين الكوم بقيادة المقدم محمد المغربي، رئيس المباحث، القبض على المتهم «م.د»، 30 سنة، مقيم بدائرة المركز، الذي جمع من المواطنين مبالغ مالية بغرض النصب متخذا إحدى شركات الإعلانات ستارا لأعماله غير الشرعية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، وتباشر النيابة العامة بشبين الكوم التحقيقات اللازمة حول الواقعة.