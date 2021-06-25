«القومى للمعايرة» يستضيف الاجتماع التاسع للمنظمة الفرعية للمترولوجيا

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتورة نهى عماد، رئيس المعهد القومي للمعايرة، حول استضافة فعاليات الاجتماع التاسع للمنظمة الفرعية للمترولوجيا NEWMET، خلال الفترة من 21- 22 يونيو الجاري، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

وأشار التقرير، إلى أن المعهد استضاف فعاليات الاجتماع التاسع للمنظمة الفرعية للمترولوجيا، وتعد منظمة إقليمية مُنبثقة عن المنظمة الأفريقية للمترولوجيا «AFRIMETS»، لافتًا إلى أن المعهد قدم ورشة عمل على هامش الاجتماعات، شارك فيها نخبة من الباحثين المتميزين بالمعهد القومي للمعايرة وعدد من المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتمت مناقشة سُبل التعاون المُمكنة بين الدول الإفريقية في المجالات العلمية المختلفة فيما يخص علم المترولوجيا «القياس والمعايرة» خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن مُمثلي الدول المشاركة عرضوا مدى التقدم والإنجازات التي شهدتها المعاهد المترولوجية بكل دولة خلال الفترة الماضية، من تطور بالإمكانات المعملية ورفع كفاءة البنية التحتية وبناء قُدرات السادة المتخصصين العاملين بتلك الجهات.

وفي ختام فعاليات الاجتماع، تم انتخاب الدكتورة نهى عماد رئيسًا للمنظمة خلفًا للدكتور محمد أحمد عامر، وانتخاب نائب رئيس المنظمة في المترولوجيا العلمية من دولة غانا، ونائب رئيس المنظمة في المترولوجيا القانونية من دولة السودان.

جدير بالذكر أن اجتماعات المنظمة شهدت حضور مُمثلين عن الدول الثماني المُشاركة في المنظمة، وهم «مصر، السودان، ليبيا، نيجيريا الاتحادية، غانا، ليبيريا، إثيوبيا، ودولة سيراليون المنضمة حديثا في 2019»، وشارك عن الجانب المصري كل من الدكتورة نهى عماد رئيس المعهد القومي للمعايرة، والدكتور محمد أحمد عامر رئيس المعهد السابق، والدكتور محمد جمال أحمد نائب رئيس المعهد للشئون الفنية والإدارية وسكرتير المنظمة.