«الأوقاف» عن حظر اعتلاء المنابر دون ترخيص: «لجان تفتيش لمتابعة التنفيذ»

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، إن وزارة الأوقاف حددت شروطًا لمن يصعد على المنبر، منها أن يكون أزهريًا أو حاصلًا على ترخيص من وزارة الأوقاف، مؤكدًا منع الوزارة غير المتخصصين من الصعود على المنابر.

خطة الأوقاف للسيطرة على المساجد

تعمل وزارة الأوقاف، وفقًا لخطة استطاعت من خلالها السيطرة على المساجد تضمن لها مواجهة الأفكار المتطرفة، التي كانت تبث على المنابر خلال فترات سابقة، وتلك الخطة تأتي في إطار تجديد الفكر الإسلامي ونشر الإسلام الوسطي بين طوائف الشعب المصري، بحسب ما قاله «طايع»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

منع غير الأزهريين من صعود المنابر

«منع غير الأزهريين والخريجين من المراكز الثقافية من اعتلاء المنابر في المساجد بوجه عام»، هكذا أكد رئيس القطاع الديني بالوزارة، لافتًا إلى أن أهل التخصص التي تعتمدهم الوزارة هم خريجو هاتين الجهتين فقط.

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يصدر عقوبات مشددة، ضد من يخالف تعليمات الوزارة أو يسمح لغير المتخصصين بالصعود على المنبر، ووصلت لإنهاء العمل وسحب تصريح الخطابة للخروج عن مقتضى العمل الوظيفي ومخالفة تعليمات وزارة الأوقاف، بحسب ما أوضحه «طايع».

وعن الحملات التفتيشية، أكد شنها على المساجد باستمرار لرصد أي مخالفات أو تجاوزات لتعليمات الوزارة، من قبل المديريات والمفتشين والعاملين بالوزارة، ويتم اتخاذ اللازم ضد المخالفين فورًا.

كانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، قد أصدرت حكمًا بحظر الإفتاء من غير المتخصصين لمواجهة دعاة الإرهاب، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة.

وشددت المحكمة،، على حظر اعتلاء المنابر من غير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف بحسب الأحوال.

ووفقا للحكم الصادر، كشفت فيه المحكمة ولأول مرة، عن أن المشرع لم يضع تعريفًا للمجتهد، ويوجد فراغ تشريعي – وليس شرعيًا - لتنظيم عملية الإفتاء، ووضعت عدة مبادئ بحظر الإفتاء من غير المتخصصين، وقد أصبح هذا الحكم نهائيًا وباتًا.