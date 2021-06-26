عاجل.. «الأوقاف» تمنع أئمة من صعود المنبر وفتح تحقيقات في 6 محافظات

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح تحقيقات واتخاذ قرارات عاجلة بسبب عدد من المخالفات التي ارتكبت في المساجد الأسبوع الماضي، وتضمنت القرارات إيقاف عدد من الأئمة عن العمل وسحب وإلغاء تراخيص الخطابة من عدد آخر.

المنع من صعود المنابر بسبب مخالفة تعليمات الأوقاف

وشملت قرارات وزارة الأوقاف: «إلغاء تصريح (أحمد فتحي أحمد عجورة) خطيب مكافأة بمديرية أوقاف الجيزة؛ لمخالفته تعليمات الوزارة بناء على مذكرة مديرية أوقاف الجيزة وتقرر منعه من صعود المنبر ومن أداء الدروس بأي من المساجد على مستوى الجمهورية، نظرًا لمخالفته لتعليمات الوزارة، مع تعميم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الجيزة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدا على منعه».

الغاء ترخيص خطيب متطوع بسبب تصرفاته

كما تقرر إلغاء ترخيص الخطابة لـ«إكرامي علي علي علي»، خطيب متطوع بمديرية أوقاف الدقهلية، ومنعه من صعود المنبر بناءً على مذكرة مديرية أوقاف الدقهلية والمرفوعة من رئيس القطاع الديني بشأن ما نسب إليه من تصرفات لا تتسق والسماح له بصعود المنبر، وقرر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إلغاء ترخيص الخطيب المتطوع، مع منعه من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية، وأصبح لا علاقة له بالوزارة من تاريخه، وطالب مديرية «أوقاف الدقهلية» بسرعة التنفيذ.

منع خطيب من أداء الدروس بالمساجد

كما قررت الأوقاف، سحب تصريح خطابة «سامي علي إسماعيل يوسف»؛ لمخالفته تعليمات الوزارة بناءً على مذكرة رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، وتقرر منعه من صعود المنبر ومن أداء الدروس بأي من المساجد على مستوى الجمهورية، نظرًا لمخالفته لتعليمات الوزارة، وعمم القرار ذلك على جميع المديريات الإقليمية تأكيدًا على منعه.

إيقاف إمام بـ«كفر الشيخ» لمخالفته إجراءات الوقاية من كورونا

كما قررت وزارة الأوقاف إيقاف الشيخ «محمد علي محمد قنديل البحيري»، إمام وخطيب بـ«أوقاف كفر الشيخ» عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بناء على المذكرة الواردة من مديرية أوقاف كفر الشيخ والمرفوعة من رئيس القطاع الديني؛ وذلك لمخالفته تعليمات الوزارة بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

إيقاف مدير إدارة «أوقاف الخانكة» واستدعائه للتحقيق

وأعلنت وزارة الأوقاف، إيقاف الشيخ «أيمن محمد حسن محمد»، إمام وخطيب بـ«أوقاف الوادي الجديد» عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بناء على المذكرة الواردة من مديرية أوقاف الوادي الجديد والمرفوعة من رئيس القطاع الديني؛ وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي.

وكما قررت إيقاف الشيخ «صبحي عبدالرحمن البهلول الدمرداش» مدير إدارة أوقاف الخانكة بمديرية أوقاف القليوبية، عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بناء على المذكرة الواردة من مديرية أوقاف القليوبية والمرفوعة من رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة؛ وذلك لما نسب إليه من مخالفات، وإلى حين انتهاء التحقيقات بديوان عام وزارة الأوقاف.

استدعاء 22 إمامًا لمقابلة وزير الأوقاف

واستدعت وزارة الأوقاف، اليوم، 22 إمامًا بعدد من محافظات الجمهورية، للحضور إلى أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، لمقابلة وزير الأوقاف، دون ذكر تفاصيل الاستدعاء أو التنبيه المهم الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وموقع الوزارة الرسمي عبر شبكة الإنترنت.