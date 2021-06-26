امتحانات الثانوية العامة 2021.. «التعليم» تقدم حصص مراجعات وبث مباشر

بدأ العد التنازلي لانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021، حيث تبدأ 11 يوليو المُقبل وتنتهي في 5 أغسطس في كافة المحافظات، فيما يكثف طلاب الثانوية العامة جهودهم في المذاكرة قبل الامتحانات أملاً في التميز وأن يكونوا في مقدمة الطلاب أوائل الثانوية العامة 2021 لهذا العام، خصوصاً أنّهم يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2021 في ظل ظروف استثنائية صعبة بسبب وجود فيروس كورونا المستجد، وما يطمأن الطلاب هو حصولهم على إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 4 أيام بين الامتحانات بما يساعدهم بصورة كبيرة في المذاكرة.

امتحانات الثانوية العامة 2021.. الامتحانات الاسترشادية

ووفرت وزارة التربية والتعليم نماذج الامتحانات الاسترشادية قبل امتحانات الثانوية العامة 2021، لتكون دليلاً وتدريباً للطلاب قبل أدائهم امتحانات الثانوية العامة 2021 والتي تنطلق خلال أيام قليلة، ويمكن للطلاب الدخول عليها من هنـــــــــــــــــــــــــــــا.

امتحانات الثانوية العامة 2021.. حصص مصر

كما خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حصص مراجعات وشرح للدروس للطلاب قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021، من خلال منصة وزارة التربية والتعليم تحت مسمى «حصص مصر» وتقدم المناهج والمراجعات والامتحانات الاسترشادية بدءاً من الصف الثالث الإعدادي وحتى الثالث الثانوي بالمجان، ويُقبل عليها طلاب الثانوية العامة قبل أدائهم امتحانات الثانوية العامة 2021 ويمكنهم الدخول عليها من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

امتحانات الثانوية العامة 2021.. منصة البث المباشر

ويضم موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن خدماته التي يقدمها للطلاب، منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، والتي تتيح خلالها الوزارة منصة للتواصل المباشر بين المعلمين ذوي الخبرة والطلاب في مختلف المراحل، وخصوصاً الثانوية العامة 2021، من لقاءات مباشرة يتم الإعلان عنها على المنصة طبقاً للجداول المتاحة، وتهدف إلى تواصل فعّال بديل للحصص المدرسية عبر شبكة الانترنت باستخدام برامج التعليم عن بعد، ويمكن للطلاب الدخول إلى المنصة من هنــــــــــــــــــــــــــا.