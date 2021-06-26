عاجل.. وزير البترول يكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين أول يوليو

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عدم صحة ما يثار حول زيادة أسعار البنزين في يوليو المقبل، مع تطبيق الموازنة الجديدة للدولة، قائلا: «إن هناك لجنة لمراجعة الأسعار وتقييمها كل 3 شهور تضم ممثل من المالية وممثل للبترول، تراجع الأسعار وفق السعر العالمي للنفط وسعر الصرف وبناء عليه يتم تحريك سعر المنتجات البترولية».

وزير البترول: ليس لنا علاقة بالتسعير

وأضاف الوزير فى تصريح لـ«الوطن»، على هامش زيارة بمشاركة وفد لجنة الطاقة بمجلس النواب إلى الإسكندرية: «لم تعد لنا علاقة بتسعير أو زيادات يوليو بالموازنة العامة مع وجود لجنة تقيم الأسعار كل 3 شهور، لافتا إلى أنه سيتم تلبية الطلب المحلي من البنزين والسولار في 2023 مع تنفيذ عدد من المشروعات، حيث أن مشروع تطوير معمل تكرير ميدور يساعد على إنتاج 40% من احتياجات السوق من البنزين والسولار وإنتاج أجود المنتجات البترولية من البنزين والسولار وفق المعايير العالمية ويتواكب مع السيارات الحديثة، مشيرا إلى أن المنتج بالجودة العالمية يكون قابل للتصدير حيث كان لدينا فائض من قبل لكنه غير قابل للتصدير لعدم جودته.

وفد لجنة الطاقة بمجلس النواب

وتابع خلال زيارة وفد لجنة الطاقة بمجلس النواب بحضور محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، وعادل عز الرجال، رئيس هيئة البترول: أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي أن يكون هناك تطوير للمنتجات البترولية وقطاع الطاقة كقطاع قائد للتنمية، مضيفا أنه منذ عام 2015 لم يحدث أي أزمات أو طوابير للحصول على منتجات البترول من بنزين وسولار بل سيكون هناك تلبية من المجمعات البترولية للطلب والاستهلاك المحلي كما أن هناك توسعات في معامل ومجمعات أخرى للبترول بالإضافة لميدور ومنها أسيوط لتلبية طلبات أهالي الصعيد من المنتجات البترولية مع تطوير معامل ومصافي التكرير في مصر وبحلول عام 2023 سيتم الإنتاح محليا وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ولفت إلى أن دعم المحروقات وتنظيم الأسعار أدي إلى تخفيض مستوى الاستهلاك وزيادة الوعي لدى المواطنين الأمر الذى أدى لزيادة الموارد لتحسين البنية التحتية للقطاع وخاصة تطوير مصافي ومعامل التكرير وتحسين جودة المنتح للمواطنين.

وشدد على أهمية تطوير عمل ميدور حيث يساعد على سد الفجوة ليحقق 40% من الاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أهمية سد احتياجات السوق المصري من البنزين والسولار، لافتا إلى أنه تم الوصول إلى إنتاج 2.5 مليون طن سولار بشركة ميدور رغم جائحة كورونا.

ومن جانبه اكد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن هناك زيادة 60 % في إنتاج شركة ميدور من المنتجات البترولية، موضحا وفي 2023 سيكون هناك اكتفاء ذاتي في إنتاج البنزين والسولار وتصدير الفائض.

ومن جهته، استعرض جمال القرعيش، رئيس مجلس إدارة شركة ميدور مشروع التطوير وتاريخ وحجم إنتاج الشركة، مؤكدا أن الشركة تعمل بأحدث تكنولوجيا في العالم، حيث يتم تكرير 100 ألف برميل يوميا وأن هناك 8 وحدات إنتاجية ووحدة تكسير هيدروجيني هي الأولى على مستوى جمهورية مصر العربية.

واستعرض رئيس الشركة مشروع التوسعات الجديدة بمعمل التكرير بميدور مع تطبيق كافة المعايير والمواصفات العالمية بيئيا وصحيا، مؤكدا أن تكلفة المشروع 2.4 مليار دولار وانفق على المشروع حتى الآن 1.6 مليار دولار، لافتا إلى زيادة الإنتاح بعد التوسعات، حيث وصل الإنتاج 1.6 مليون طن بنزين و 3.4 مليون طن من السولار كما تم انجاز 71% من مشروع التوسعات حتى الآن.

ومن جانبه قال المهندس حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة، إن الطاقة تعد أحد تحديات الأمن القومي المصري ومن هنا تأتي أهمية تطويره وتلبية احتياجات السوق المحلي، مشيدا بالانحازات التي تحققت في قطاع البترول والاكتشافت الكبرى في عهد وزير البترول فى ظل اهتمام وتوجيهات القيادة السياسية بأهمية تطوير القطاع والبحث والتنقيب.

ويضم الوفد الذي يزور الشركة بمهندس حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب والنائبة رشا رمضان والنائب محمد الجبلاوي وكيلي اللجنة والنواب عمرو قطامي وايه فوزي فتى ورشا حسني ودودو العمده وحمدي سليمان ومروة رفعت بيومي و نشوى رائف وعفاف وهبى وعبد الناصر عطية و حسام صديق مستشار اللجنة