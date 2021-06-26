جراحة نادرة.. زرع شريان صناعي أسفل الكلى لمريض في «طنطا التعليمي»

أعلن ‏الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن نجاح فريق طبي مكون من أساتذة جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب بالجامعة، في استئصال تمدد وعائي بالشريان الأورطي وزرع شريان صناعي لمريض يبلغ من العمر 77 عاما، في جراحة نادرة بالمستشفى التعليمي العالمي بالجامعة.

وأشار الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن العملية أجريت لمريض من قوائم الانتظار، وتمت بنجاح، واستغرقت 3 ساعات بالمستشفى التعليمي العالمي، مؤكدًا على ما تقدمه مستشفيات طنطا الجامعية من خدمات صحية منفردة عالية الجودة للمرضى.

من جانبه أشاد الدكتور محمود سليم، مدير مستشفى جامعة طنطا التعليمي، بمهارة ودقة ومجهود طاقم الجراحة والتخدير والتمريض، موضحًا أنه فور استقبال الحالة تم عمل كل الفحوصات الطبية اللازمة في أسرع وقت ممكن، وتجهيز المريض لعملية طارئة بالمستشفى.

وأوضح الدكتور محمد أحمد الهنيدي، أستاذ جراحة الأوعية الدموية ورئيس الفريق الطبي، ندرة حالة المريض، والتي تحدث بمعدل 0.12% للمرضى الذين يعانون من تمدد شريان الأورطي، لافتًا إلى أن المريض كان يعاني من عيب خلقي، وهو وجود أنسجة الكلى أمام الشريان الأورطي في شكل حدوة الحصان، ونجح الفريق الطبي في زرع الشريان الصناعي بمهارة فائقة مع الحفاظ على الكلى وتجنب استئصالها.

ضم الفريق الطبي من طاقم الجراحة الدكتور محمد أحمد الهنيدي «رئيسا»، والدكتور عبد الرحمن ناجي، مدرس جراحة الأوعية، والدكتور عمرو المحلاوي، مدرس مساعد جراحة الأوعية، والدكتور إيهاب حمدي، مدرس مساعد، والدكتور محمد عبد العاطي، مدرس مساعد، والدكتور أحمد بدوي، مدرس مساعد، طبيب مقيم إسلام عادل الشنشوري، وطبيب مقيم خالد خليفة، وطبيب مقيم مصعب العسال.

بينما ضم طاقم التخدير الدكتور تيسير عبد الرحيم، مدرس تخدير، والدكتور الحسب عبد القادر، مدرس مساعد، والدكتورة مي كمال، مدرس مساعد، والدكتورة ميادة سكير، مدرس مساعد، وطبيب مقيم رحاب صلاح، وضم طاقم التمريض شريفة فاروق، ناهد حامد، وهانم عوض.