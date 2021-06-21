«التنمية المحلية» ترد على واقعة السيدة المتهمة بإزعاج محافظ الغربية

عقب الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، على واقعة السيدة المتهمة بإزعاج محافظ الغربية، موضحًا أنه لاتوجد أي مشكلة في تواصل المواطن مع المسئول، وإذا كان الطلب أو المشكلة من اختصاص المسئول يتم التعامل معهاعلى الفور، ولو خارج النطاق يتم تحويلها إلى جهة الاختصاص.

وأضاف«قاسم» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الوزارة أرسلت تعليمات لكل قيادات المحليات من المحافظين ونوابهم ورؤساء الأحياء والمدن بالتفاعل مع المواطنين والنزول للشارع والرد على الشكاوي الواردة إلى الوزارة.

واقعة المحافظ وسيدة الغربية

وحول واقعة استياء محافظ الغربية من إرسال سيدة رسائل عبر «الواتس اب» الخاص بالمحافظ، ما تسبب فى إزعاجه والإساءة لشخصه، أشار «قاسم» إلى أنه جار التحري عن حقيقة الأمر، قائلا: «الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية من المشهود لهم بالرقي، وكل الثقة فى شخصه الكريم فهو مسئول عن الجميع، وأنا التمس العذر للجميع»، منوهًا بأن المحافظ لم يلجأ إلى الإبلاغ عن الواقعة دون تخطي الأمر حد المألوف.

وتابع: «أرى أن محافظ الغربية لن يصل به الأمر إلى الإضرار بالسيدة، وينتهى الأمر بالتأكيد على عدم تكرارالفعل»، مشيرًا إلى أنه لوكان مشكلة أوطلب يتم تقديمها بشكل عادي، ومن حق المواطن النقد البناء دون تجريح.

إجراء ضد السيدة

وأصدرت محافظة الغربية، بيانًا حول تحرير محافظ الغربية لمحضر ضد أحد السيدات، جاء فيه بأن المحافظ استلم منذ عدة أسابيع رسائل عبر رقم الواتساب الشخصي له تحمل إساءة إلى شخصه بعيدة عن النقد والاحترام، الأمر الذي استدعى إفادة الجهات المختصة، وعلى مدار الأسابيع الماضية تم التحري عن تلك الأرقام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وطالبت محافظة الغربية المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة، والتاكيد على ان النقد حق مكفول للجميع دون الإساءة والتجريح والتطاول على الحياة الخاصة.

فى المقابل، نفت السيدة، أمام النيابة العامة، إرسال الرسالة، مؤكدة أن الهاتف كان بحوزة نجلها يوسف وهو من أرسل الرسالة فالشريحة والهاتف ملكه.