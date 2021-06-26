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«الريف المصري» تلغي الفوائد على فترات السماح وتمد فترات السداد

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محمد أبو عمرة
02:24 م | السبت 26 يونيو 2021
اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد

اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، مد مهلة تقديم طلبات الاستفادة من التيسيرات الجديدة التي أقرتها الشركة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تنتهي في 30 سبتمبر 2021.

وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم السبت، أن ذلك جاء بناءً على قرار اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، واستكمالًا لحزمة التيسيرات والإجراءات التي سبق الإعلان عنها من قبل شركة تنمية الريف المصرى الجديد، التي تضمنت إلغاء الفوائد على فترات السماح، فضلًا عن مد مدة السماح وفترات السداد للمنتفعين بأراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان.

كما دعت شركة تنمية الريف المصري الجديد صغار، المزارعين والمستثمرين والشباب، ممن لم يستفيدوا من التيسيرات الجديدة، إلى سرعة التوجه لمقر الشركة؛ من أجل إنهاء كافة الإجراءات اللازمة، لحصولهم على كافة التيسيرات المقرة من جانب إدارة شركة الريف المصري الجديد.

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