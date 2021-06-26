حلا شيحة تدافع عن خلعها للحجاب قبل ظهورها به مجددا: الدين جوهر مش شكل

حالة كبيرة من الجدل أحدثتها الفنانة حلا شيحة بعد نشرها لصورة مساء أمس الجمعة عبر صفحتها الخاصة عبر موقع الفيديو والصور «إنستجرام» وهي مرتدية الحجاب.

حلا شيحة بالحجاب

وجعلت هذه الصورة البعض يظن بأن حلا شيحة، قد ارتدت الحجاب مجددًا، وهذه ليست المرة الأولى.

فمنذ فترة طويلة، كانت قد ارتدت الفنانة حلا شيحة الحجاب ومن ثم النقاب، واعتزلت الفن ولكن فاجأت الجميع بخلعه وظهورها مرة أخرى على الساحة الفنية، وليس هذا فحسب وإنما دافعت عن خلعها الحجاب معللة بأن «الدين جوهر وليس شكل».

لقاء مع حلا شيحة

وقالت حلا شيحة، في تصريحات خاصة لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي وائل الإبراشي، عندما سألها عن خلعها للحجاب: «كل واحد ليه مطلق الحرية أن يختار ما يحب طالما لا يضر أحد.. وكل شخص حر في ارتدائه لملابسه التي تعجبه ولا يوجد فيها أي مشكلة».

وتابعت حلا شيحة قائلة: «الدين مش بس شكل.. الدين جوهر ومعاملات وأمانة ووفاء وصدق».

وأوضحت الفنانة حلا شيحة، أن الإسلام أكبر من كل شيء، سواء ارتديت الحجات أو خلعته فذلك شيء خاص بها فقط، ولا يخص أحد، ولا أحد يعلم نوايا كل شخص خاصة أنهم يسيئوا الظن ويتلفظون بألفاظ تحرج أي شخص.

ولفتت حلا شيحة، إلى أن الفن جميل وفيه رسالة راقية، ويحتوي على رسائل عديدة، ولابد من توجيه أعمال تحمل رسائل وقضايا معينة وتسليط الضوء عليها لكي نوجهها للجمهور أي جميع المواطنين بشكل عام.

بوست حلا شيحة

يشار إلى أن الفنانة حلا شيحة، كانت قد نشرت مساء أمس، صورة ظهرت فيها بالحجاب وعلقت عليها تعليق جعل الجميع يتساءل هل اعتزلت حلا شيحة؟، حيث قالت «بحمد ربنا إني أخيرا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا».

وأضافت الفنانة: «أما بالنسبة لفيلم مش أنا، الحقيقة إنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا اتأخر جدا نزوله، وأنا كمان حالي اتغير وتزوجت الحمد لله والفيلم فعلا بقى مش أنا، وبتمنى التوفيق لكل زملائي».