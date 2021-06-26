«أزهر الإسكندرية»: لا مشاكل في امتحان اللغة الأجنبية للشهادة الثانوية

أكد الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، عدم رصد أي مشاكل في امتحان اللغة الأجنبية الذي أداه طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري بالإسكندرية، اليوم، لافتًا إلى إجراء الامتحان وسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة الطلاب من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

جاء ذلك على هامش تفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، للجان امتحانات الشهادة الثانوية للقسم العلمي، حيث أدى الطلاب امتحانهم في مادة اللغة الأجنبية، حيث تفقد «هاشم» لجان معاهد بنين الإسكندرية، وفتيات سموحة النموذجي، وبنين سموحة النموذجي، ورافقه وفد من مشيخة الأزهر، والشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات، كما تفقد لجنتي بنين أبوقير، وفتيات سيدي بشر.

وتفقد علاء العريان الوكيل الثقافي، ويرافقه الدكتور منير حسني من إدارة الكمبيوتر التعليمي بقطاع المعاهد الأزهرية، وأحمد البرجي مدير مكتب الوافدين، ومحمد حسين عضو التفتيش المالي والإداري، ومحمود جمال مدير إدارة الأمن بالمنطقة، لجنة فتيات سموحة النموذجي؛ وذلك للاطمئنان على مستوى الامتحان، ومتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.

التأكد من الإجراءات الاحترازية في امتحانات الثانوية الأزهرية في الإسكندرية

وتأكد «هاشم» من التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، والتزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة للجميع قبل دخول اللجان، والاطمئنان على مستوى الامتحان، ومطابقته للمناهج المقررة، والتشديد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو أي من المشاركين في أعمال الامتحانات، والتطهير والتعقيم المستمر للجان؛ حفاظًا على سلامة الجميع، وتطبيق كافة التعليمات التي تنظم أعمال الامتحانات، والواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.