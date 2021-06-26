آخرها عقار العطارين.. 3 أسباب وراء انهيار المنازل في الإسكندرية

لم يكن انهيار عقار العطارين، الجمعة، سوى أحدث فصول مسلسل انهيار العقارات في الإسكندرية، تلك المدينة التي تحوي الكثير من العقارات الآيلة للسقوط، وتشكل خطرًا داهمًا على القاطنين بها بل والمارين بجوارها، فعقار العطارين بالإسكندرية، الذي خلف ورائه عددا من الضحايا تحت الأنقاض حتى الآن، بينما تم إنقاذ 4 أشخاص فقط، لم يكن سوى جرس إنذار يضرب مجددًا لإنقاذ أبناء الإسكندرية من انهيار المنازل الذي يعد عرضا مستمرا دون انقطاع.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أسباب انهيار العقارات في الإسكندرية، وحجم المأساة التي تخلفها تلك المنازل من ضحايا ومصابين ومشردين.

مطالب برلمانية بلجنة فنية لفحص أسباب انهيار العقارات في الإسكندرية

طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، النائب السكندري، في ديسمبر الماضي، أي قبل انهيار عقار العطارين بـ 6 أشهر، بتشكيل لجنة فنية، تضم أساتذة من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وخبراء الإسكان لتحديد المباني والعقارات، التي تمثل خطرا داهما على السكان المقيمين بها على مستوى المحافظة، بعد استمرار مسلسل الانهيارات.

4 مناطق الأكثر تعرضًا لخطر انهيار العقارات في الإسكندرية

يرى النائب السكندري، محمد الكوراني عضو مجلس النواب، إن الإسكندرية بشكل عام تعاني من أزمة المباني والعقارات الآيلة للسقوط على مستوى المحافظة بشكل عام بينما توجد 4 مناطق هم الأكثر تعرضًا لخطر انهيار العقارات في الإسكندرية، حيث تحوي عقارات آيلة للسقوط وهي مناطق: «اللبان والجمرك ومينا البصل والعطارين وكرموز»، ويعد عقار العطارين أحد عقارات تلك الأماكن المهددة بالانهيار.

50 عقارا آيلا للسقوط في منطقة اللبان بالإسكندرية

وبحسب الكورانى، فغنه يوجد ما يقرب من 50 عقارا خاليا من السكان بمنطقة اللبان التابعة لحى الجمرك بالإسكندرية آيلة للسقوط، وهي المنطقة المجاورة لعقار العطارين المنهار، مطالبًا بتشكيل لجنة لمعاينة جميع المساكن الشعبية الواقعة فى نطاق دائرة اللبان ودائرة مينا البصل، وعمل تقرير فنى بما تحتاجه من صيانة، حيث أن أغلب هذه المساكن تهالكت ومن الممكن أن تنهار وتسبب خطر على أرواح قاطنيها فى أى وقت، وإدراج ما يصلح منها فى خطة تطوير العشوائيات التى تقوم بها الدولة خلال الوقت الحالى، للحفاظ على حياة المواطنين.

3 أسباب وراء انهيار العقارات في الإسكندرية

يقول الكوراني، إن من أهم أسباب انهيار العقارات في المحافظة هو:

1- أغلب هذه المساكن تهالكت ومن الممكن أن تنهار وتسبب خطرا على أرواح قاطنيها في أي وقت وإدراج ما يصلح منها في خطة تطوير العشوائيات التي تقوم بها الدولة خلال الوقت الحالي، للحفاظ على حياة المواطنين مطالبا من الحكومة توفير وحدات سكنية بديلة بدلا من الوحدات التي داخل عقاراتهم الآيلة للسقوط.

2. وإن كانت المشكلة في العمارات القديمة الآيلة للسقوط، إلا أن عدد كبير منها ما زال صلبًا إلا أن هناك وجهًا آخر للأزمة في مواصفات المباني الحديثة، والتي تعاني من خلل في إدارة منظومة البناء بشكل عام، وأي خلل في أي عنصر من عناصر هذه المنظومة التي تمر بمراحل مختلفة يؤدي إلى سقوط المبنى.

3. المباني الحديثة التي لم تلتزم بأصول البناء معرضة للسقوط في أي وقت في حالة حدوث هبوط في التربة أو تسرب مصادر مياه إليها، وهناك عدد من العقارات المنهارة في الفترات الأخيرة بسبب المخالفات في البناء، خاصة وإن الإسكندرية تحوي أبراجا عالية الكثير منها مخالف للأدوار المحددة.