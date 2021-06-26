3 سيناريوهات لعودة أطفال مدارس الأحد إلى كنائس الإسكندرية لتجنب كورونا

عادت خدمات مدارس الأحد في عدد من كنائس الإسكندرية، أمس الجمعة، بعد غلق دام لقرابة 8 أشهر منذ نوفمبر الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بينما تستعد الكنائس الآخرى لوضع سيناريوهات للعودة في ظل رغبتهم في المحافظة على صحة الأطفال بالتوازي مع النمو الروحي للطفل.

فعودة خدام ومخدومي الكنائس إلى أحضان الكنيسة بالإسكندرية مجدداً، ليس بالأمر الهين بعدما اقتصرت الخدمة في الآونة الأخيرة عبر النظام الإلكتروني، حيث يحتاج كهنة كل كنيسة لوضع استراتيجية مناسبة للخدمة بعدما أعطى أساقفة قطاعات الإسكندرية، الأنبا بافلي، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون، الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا، الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، الحرية لكهنة كل كنيسة لخيار العودة وخطة استقبال المخدومين.

عودة خدمة مدارس الأحد في كنائس الإسكندرية في الجمعة الأولى من صوم الرسل

وبحسب مصدر كنسي لـ«الوطن»، فإن قرار استئناف خدمات مدارس الأحد في كنائس الإسكندرية الذي انطلق في الجمعة الأولى في صوم الرسل الجاري، ويستمر في الأيام المقبلة، بناءً على تقييم الوضع الصحي العام في محافظة الإسكندرية، وانكسار حدة الموجة الثالثة وفقاً لبيانات وزارة الصحة المصرية، سيصحابه 3 سيناريوهات لاستقبال المخدومين في ظل المحاولات الجادة للحد من انتقال عدوى كورونا.

شروط عودة خدمة مدارس الأحد في كنائس الإسكندرية

وأوضح أن السيناريوهات جميعها تخدم ما تم التأكيد عليه لكهنة الكنائس بأن تكون العودة وفقاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتي تتمثل في نسبة حضور لا تتجاوز 25% وبارتداء الكمامات طيلة فترة التجمع مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتوفير المطهرات وتعقيم الكنيسة قبل وبعد مدارس الأحد.

تقسيم خدمة مدارس الأحد في كنائس الإسكندرية على أيام الأسبوع

وأشار المصدر الكنسي إلى أن كهنة الكنائس وأمناء الخدمات في كل كنيسة قد اجتمعوا من أجل إتخاذ القرار الأنسب لعودة الخدمة، لافتاً إلى أن جميع سيناريوهات العودة مطروحة، حيث تمثل السيناريو الأول في تقسيم الخدمات على أيام الأسبوع مستغلين فترة الإجازة الصيفية الحالية.

اجتماع مدارس الأحد مرة شهريًا

ولفت أن السيناريو الثاني تمثل في اقتصار الخدمة على يوم الجمعة فقط على أن تجتمع كل أسرة مرة كل أسبوعين أو مرة شهرياً وفقاً لعدد الأسر وسعة كل كنيسة.

تخفيض مدة خدمة مدارس الأحد في كنائس الإسكندرية

وبرز السيناريو الثالث في تخفيض مدة خدمة مدارس الأحد في كنائس الإسكندرية، حيث تقتصر على ساعة واحدة فقط بدلًا من ساعتين، والتي تمكن كل خدمة من تقسيم عدد الأسر على مدار اليوم.