«اعرف حقك» حملة لمواجهة استغلال مستأجري شواطئ الإسكندرية

دشنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، حملة كبرى تحت شعار «اعرف حقك»، لمواجهة استغلال مستأجري شواطئ الإسكندرية وتعريف المصطافين بكافة حقوقهم خلال مصيف 2021.

الحملة التي تهدف لمصلحة المواطن، انطلقت من خلال توجه اللواء جمال رشاد، برفقة محمد طلحة مدير عام إدارة السياحة وأسامة علي مدير عام إدارة المصايف والعميد محمد سرى مراقب عام الشواطئ والعميد محمد علاء مساعد المراقب العام لشواطئ غرب وفيكتور عزت مدير قسم المتابعة بالادارة وجميع المراقبين والعاملين بالإدارة، حيث تم المرور علي العديد من شواطئ القطاع الشرقى والغربي والتواصل المباشر مع رواد الشواطئ وسؤالهم عن مدي رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم.

أسعار شواطئ الإسكندرية .. أعرف حقك

وقال اللواء جمال رشاد، إن حملة اعرف حقك قد قامت بتوزيع «فلايرز» الموضح به تقسيمات الشواطئ لصيف 2021 وأسعار كل فئة وقيمة تذكرة الدخول.

واضاف أنه تم التأكيد والتنبيه أثناء المرور علي مجانية استخدام دورة المياه وكذلك غرف تغيير الملابس، مؤكداً على المواطنين ضرورة عدم الإستجابة لمحاولات فرض الإكراميات علي الشواطئ.

توفير أرقام تليفونات للشكاوي من استغلال مستأجري شواطئ الإسكندرية

وأوضح أنه تم التنويه عن وجود أرقام تليفونات الشكاوى الخاصة بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف علي بوابات الشواطئ لسهولة الإبلاغ عن اية تجاوزات من مستأجري الشواطئ وعمالهم.

وأكد أن حملة أعرف حقك سوف تستمر على مدار مصيف 2021، وبالتحديد في أيام الذروة التي تشهد إقبالا كبيرا من المصطافين على شواطئ الإسكندرية، حتى يحصل كل مواطن على حقه والحد من ابتزاز عمال الشواطئ والمستأجرين.

ولفت إلى أن قسم العلاقات العامة والإعلام بالإدارة قد قاموا بتوزيع الورود والحلوي علي رواد الشواطئ مع توزيع الفلايرز.

وأشار إلى أن نسبة إشغال معظم الشواطئ أمس الجمعة تتراوح ما بين 50% الى 75% بينما حقق 6 شواطئ نسبة إشغال 100%.

حجز شواطئ إسكندرية أونلاين

ولفت إلى أنه تم تسجيل عدد 55 حجز الكترونى عن اليوم السبت بينما تم إستقبال 114 حجز إلكتروني عن أمس الجمعة بإجمالي 1008 فرد.