أجواء الصيف تسيطر على إطلالات النجوم اليوم على إنستجرام «صور»

يستمتع عدد كبير من الفنانين خلال هذه الأيام بأجواء الصيف وذلك إما من خلال قضائهن لعطلات صيفية في أماكن بحرية وإما من خلال الاستمتاع بملابس صيفية.

واليوم حرص عدد كبير من الفنانات على مشاركة جمهورهن لعدد من الصور الصيفية الخاصة بهن عبر صفحاتهن الخاصة على مواقع السوشيال ميديا.

رانيا يوسف

وكان أولهن الفنانة رانيا يوسف والتي حرصت على مشاركة جمهوها بعدد من الصور الخاصة بها في إحدى الرحلات البحرية وهي ترتدي كاش مايوه باللون الأحمر وهي الإطلالة التي أثارت كثيرا من الجدل.

منة فضالي

وهناك أيضا الفنانة منة فضالي والتي كانت حديث السوشيال ميديا منذ الصباح وذلك بعد أن نشرت صورة لها من أمام حمام السباحة وهي ترتدي بكيني.

درة

وحرصت أيضا الفنانة درة على مشاركة جمهورها اليوم بمجموعة صور لها وهي بإطلالة صيفية مبهجة، حيث ظهرت في الصور وهي ترتدي فستانا باللون الأصفر أثناء تواجدها في مهرجان أسوان والذي خطف الأنظار.

ندى موسى

وهناك أيضا الفنانة ندى موسي والتي شاركت جمهورها هي الأخرى صباح اليوم، بصورة جديدة لها وهي تقضي عطلتها الصيفية في أحد الأماكن الساحلية.

ناهد السباعى

وهناك أيضا الفنانة ناهد السباعي الذي حرصت على مشاركة جمهورها اليوم بصورة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام وظهرت فيها وهي ترتدي ملابس صيفية ذات ألوان مبهجة.

يذكر أن كثيرا من الفنانين يحرصون يوميا على مشاركة جمهورهم بصور لهم عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى وإن لم يكونوا في عطلات صيفية.