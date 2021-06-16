أستاذ اقتصاد: مصر من أوائل الدول التي ساعدت جنوب السودان

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن جنوب السودان دولة وليدة، حصلت على الاستقلال في عام 2011، ولذلك تحاول أن تبني نفسها، ومصر من أوائل الدول التي مدت إليها يد المساعدة، خاصة أنها شريكة في حوض النيل، ولذلك تحتاج إلى عدد كبير من مشروعات التنمية في مجالات الصحة والتعليم، وهناك منح تقدمها مصر للطلبة في جنوب السودان، كما أن مصر وضعت حجر أساس لبناء فرع من فروع جامعة الإسكندرية في جنوب السودان.

وأضاف «العمدة»، في مداخلة مع برنامج «الآن» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي زار جنوب السودان في شهر ديسمبر 2020، لتأكيد العلاقة الجيدة بين البلدين، لافتا إلى أن جنوب السودان تحتاج إلى الكثير من المشروعات التنموية ومصر لديها خبرة كبيرة في هذه المجالات، حيث وُقعت اتفاقيات لبناء سد لتوليد الكهرباء، وإنشاء عدد من الطرق، وإنشاء عدد من المزارع النموذجية، والتعاون في تطوير فروع نهر النيل، وإنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية.

وتابع أستاذ الاقتصاد السياسي، أن كل هذا ينعكس على قوة العلاقة بين البلدين، إضافة إلى فتح سوق للمنتجات والشركات المصرية هناك، وهذا له انعكاساته على الاقتصاد المصري، موضحا أن جنوب السودان دولة غنية بالموارد الطبيعية مثل البترول والذهب، وهناك أكثر من شركة مصرية كبرى تستثمر في مجال الذهب، ومصر ساهمت في إنشاء ميناء على روافد نهر النيل في جنوب السودان.

ولفت إلى أن القطاع الخاص هو الأساس في التنمية بأي بلد، وتوجد توصيات بوضع استراتيجية أفريقية لتشجيع هذه القطاعات، والدول تحتاج إلى المزيد من المشاريع في القطاع الخاص، وتوصيات بإنشاء منصة إلكترونية بالمشروعات المتاحة في الدول الإفريقية، وتعرض فيها كل دولة مميزاتها، والمشروعات المشجعة فيها، وهذه تساهم في حل المشاكل الاقتصادية في الدول الأفريقية وخاصة جنوب السودان التي تعتبر غنية بالموارد الطبيعية.