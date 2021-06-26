فاطمة ناعوت للمتنمرة على «طالبة الفستان»: «أنتي اللي نسيتي تلبسي عقلك»

علقت الكاتبة فاطمة ناعوت، على واقعة التنمر على «طالبة الفستان»، أو طالبة الصف الثاني بكلية الآداب جامعة طنطا، التي تعرضت للتنمر والسخرية من المراقبين، بسبب ارتدائها فستان في قاعة الامتحانات.

وقالت فاطمة ناعوت، من خلال تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الطالبة الجميلة حبيبة طارق طالبة كلية الآداب التي تم التحرش بها لفظيا والتنمر عليها من المراقبين أثناء تأدية الامتحان، بسبب ارتدائها هذا الفستان البسيط الجميل المحتشم، أقول لك: ارتدي يا ابنتي الحبيبة ما طاب لك من فساتين جميلة، ولا تلقي بالا بمرضى القلوب والعقول».

وتابعت: «السيد المراقب اللي سألها: (إنتي مسلمة ولا مسيحية؟) أقول له: هذا السؤال في كثير من الدول يعدّ جريمة عنصرية يعاقب عليها القانون، وبإذن الله سوف يُجرّم في مصر لأنه سؤال فرز طائفي».

وخاطبت ناعوت، الموظفين قائلة: «الست المراقبة التي قالت للطالبة حبيبة إنتي نسيتي تلبسي البنطلون، أقول لها: الحقيقة حبيبة منسيتش تلبس البنطلون ولا حاجة، أنت اللي نسيتي تلبسي عقلك، ونسيتي تغسلي نفسيتك من الغل والتفاهة، وتضعي نفسك في طائلة القانون بتهمة التنمر والتحرش اللفظي، ومعلومة عابرة لحضرتك: البنطلون بيتلبس مع البلوزة يا فندم مش مع الفستان».

وأكد الدكتور وليد العشرى، المتحدث باسم جامعة طنطا، اليوم، أن رئيس الجامعة أعلن فتح التحقيق في واقعة فتاة تعرضت للتنمر أثناء أداء امتحان كلية الآداب، مضيفا أنه كان من المفترض على الطالبة حبيبة طارق، أن تتوجه إلى مكتب عميد الكلية، بعد الواقعة مباشرة، لحفظ حقها بالقانون، مشددا على عدم التفرقة بين مسلم ومسيحي داخل الجامعة، لأن الكل سواء.

وأكد العشري، أن الطالبة لم تتقدم بشكوى رسمية، لكنه أكد أنه في حال تقدمها بشكوى رسمية، كان سيتم التحرك على الفور، مضيفا أن الطالبة ستقدم شكوى غدا الأحد، وعقب تقديم الشكوى وفقا للقانون سيتم رد الحق لها.