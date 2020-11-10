نائب رئيس جامعة طنطا: تسكين 322 طالبة بالمدن الجامعية غدا

قال الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة ستبدأ تسكين الطالبات الجدد والقدامى، غدا، الأربعاء، بالمدن الجامعية بمدينتي "المتحف وسبرباى" بإجمالي 322 طالبة.

وشدد نائب رئيس جامعة طنطا، على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة وتوفير أوجه الراحة للطالبات داخل المدن الجامعية، مع التأكيد على ارتداء الكمامات ومنع التجمعات الطلابية.

كما أعلن نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، عن تسكين الطلاب الجدد والقدامى بالمدن الجامعية، بمدن "سبرباي" للطلبة، و"سيجر" و"الحكمة" و"دار الهدى" للطالبات، بناءً على بعد المسافة والكليات العملية.

وأكد نائب رئيس الجامعة أنه تقرر أيضاً عدم زيادة الرسوم الخاصة بالإقامة في المدن الجامعية هذا العام، تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور، وشدد على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية، ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة، وتوفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية، مع التأكيد على ارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية.

من جانبه، أوضح الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، أن الجداول الدراسية للعام الجامعي الحالي تتيح تكرار تقديم المحاضرات النظرية، وتناوب حضور طلاب كل فرقة أو مستوى دراسي ثلاثة أيام في الأسبوع للكليات العملية، ويومين في الكليات النظرية، للتواصل المباشر وتلقي المعرفة والقيام بالتجارب والتدريبات المعملية.

وشدد "عتمان" على ضرورة التزام الكليات بتقسيم الطلاب في المحاضرات النظرية إلى مجموعات صغيرة العدد، بحيث يتراوح عدد الطلاب في كل مجموعة بين 100 و400 طالب، وذلك وفقاً لأعداد الطلاب في كل كلية وفرقة أو مستوى دراسي، وأيضاً في الدروس العملية والتدريبات إلى مجموعات صغيرة، لا تزيد على 15 طالباً في المجموعة، ويتم التدريس داخل معامل الكلية، بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها.