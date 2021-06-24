‏جامعة طنطا تتكفل بجراحة تجميل لوجه «منة» استجابة لشكوى والدتها

استغاثت سيدة من أهالي قرية كفر الجزيرة، التابعة لمركز زفتى، اليوم، بالدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، خلال تفقده أعمال القافلة الطبية التي نظمتها الجامعة بقرية كفر الجزيرة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وطالبت بإجراء جراحة تجميل لابنتها البالغة من العمر 12 ‏عامًا بعد تعرضها لحادث حريق.

‏ومن جانبه، أصدر «ذكي» تعليماته على الفور لعميد كلية الطب الدكتور أحمد غنيم باستقبال الحالة بالمستشفى الجامعي، وإجراء ما يلزم لها من تدخل جراحي عاجل للتخلص من آثار الحريق.

«عتمان» يشيد بخدمات الفرق الطبية المشاركة في القافلة

بينما أشاد الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، بالخدمات التي قدمتها كافة الفرق الطبية المشاركة في القافلة اليوم، ‏والتي ضمت 17 تخصصًا بمشاركة 35 من اساتذة كلية الطب بالجامعة، ‏مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار الدور الرائد لجامعة طنطا في خدمة المجتمع ‏والمساهمة في تنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة.

رئيس جامعة طنطا يقرر علاج الطفل «أدهم» بالمستشفى الجامعي

وفي سياق متصل، ناشد مواطن رئيس جامعة طنطا خلال تفقده أعمال القافلة الطبية التى نظمتها الجامعة اليوم بقرية كفر الجزيرة التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، مطالبا بسرعة إنقاذ حفيده الذي يبلغ من العمر عامين ومصاب بضمور في المخ وعجز كامل عن الحركة، موضحًا أن حالة الطفل تحتاج الى عملية جراحية كبرى وفحوصات وأشعة بتكلفة مالية كبيرة لا يستطيع الوفاء بها.

وعلى الفور أصدر «ذكي» تعليماته للدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بطنطا ‏ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بعلاج الطفل أدهم بالمستشفى الجامعى بطنطا وتوفير الرعاية اللازمة له.

‏من جانبه أكد الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، ‏أن قوافل جامعة طنطا الطبية ‏توقع الكشف على الحالات التي تستقبلها، ويتم تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة طنطا لتلقي ‏العلاج بالمجان، ‏موضحًا أن الطفل أدهم سيلقي كل الرعاية الطبية ‏وإجراء ما يلزم من تدخل جراحي عاجل.

عملية تكاملية بين أساتذة المخ والأعصاب وأساتذة العظام

وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا، أنه سيتم استقبال الطفل السبت المقبل بالمستشفى الجامعي لإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة، تمهيدًا لإجراء عملية تكاملية بين أساتذة المخ والأعصاب وأساتذة العظام وعمل برنامج تأهيلي للطفل.