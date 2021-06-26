حملة مكبرة لإزالة تعديات على شارع رئيسي في قرية «العطارين» بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعليمات عاجلة إلى المهندس وجيه سعدون، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، اليوم السبت، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لإزالة سور مقام بالمخالفة للقانون في قرية «العطارين»، التابعة للوحدة المحلية بقرية «العصايد»، دائرة المركز، تسبب في غلق الشارع الرئيسي المؤدي إلى منازل المواطنين بالقرية.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، وبحضور اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، شنت قوات الأمن، بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، حملة مكبرة لإزالة المخالفة، وفتح الشارع أمام المارة، إعمالاً لمبدأ سيادة القانون وتطبيقه على المخالفين دون استثناء.

وجه محافظ الشرقية الشكر إلى مدير أمن الشرقية لإشرافه على تنفيذ حملة الإزالة، وتقديم الدعم الأمني اللازم لتنفيذ قرار الإزالة الصادر من رئاسة المركز، للسور المخالف، مؤكداً على تطبيق القانون بكل حزم وقوة على المخالفين، كما شدد على أن «سيادة وهيبة الدولة خط أحمر».

ومن جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة ديرب نجم أن السور المقام مخالف للمخطط التفصيلي لقرية «العطارين»، وتسبب في غلق الشارع الرئيسي، مشيراً إلى قيام المخالف باستصدار رخصة بطريق المخالفة لإقامة السور.

وبالفحص تبين قيام مسؤولي القسم الهندسي بالوحدة المحلية بـ«العصايد» بارتكاب مخالفة، والسماح بإقامة هذا السور، ليصدر المحافظ تعليماته بتحويلهم إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمحافظة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعه حيالهم.

كما أمر المحافظ رئيس مركز ومدينه ديرب نجم بشن وتنفيذ حملة مكبرة، بالتنسيق مع قوات الأمن، لإزالة المخالفة، حيث تم استقدام لوادر ومعدات وحدة التدخل السريع بالديوان العام ومركز ديرب نجم، وإزالة السور وفتح الطريق أمام حركة المارة.

وكان محافظ الشرقية قد استقبل شكوى من أهالي قرية «العطارين» يتضررون فيها من قيام أحد المواطنين بغلق الشارع الرئيسي المؤدي إلى منازلهم، ببناء سور مخالف للمخطط التفصيلي للقرية، ليوجه المحافظ إدارتي المتابعة الميدانية والتخطيط العمراني بالديوان العام، بفحص الشكوى وإعداد تقرير لاتخاذ اللازم نحو تطبيق القانون على المخالفين.