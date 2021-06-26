«برشام وروشنة».. الساعة والبنطلون المقطع آخر تقاليع الغش بجامعة سوهاج

علق الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، على محاولات الطلاب للغش في الامتحانات، من خلال ساعات اليد، أو «البنطلونات المقطعة»، قائلاً: «آخر افتكاسات الطلاب في الغش.. لو الطالب يتذكر لحظة واحدة من عناء وشقاء أسرته لاستكمال تعليمه وسعادتهم بلحظة تخرجه لما أقدم على هذا التصرف غير الأخلاقي الذي يحاسب عليه القانون»، مؤكدا أن هذه رسالة إلى أولياء الأمور أولا ثم الطلاب ثانيا.

جاء ذلك في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيس بوك»، وقال «عزيز» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الجامعة حريصة على تطبيق قوانين الغش بدقة على جميع هذه الحالات، موضحا أن الهدف من نشره محاولات الطلاب في الغش توعية الطلاب وإبلاغهم برسالة مفادها أن الجامعة تتابع بدقة جميع هذه المحاولات وستطبق القوانين بشدة.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أن عقوبة الغش يمكن أن تصل إلى الحرمان من الامتحان، مؤكدا أنه في حالة وجود أي أوراق أو أجهزة بهدف الغش مع الطالب في اللجنة الامتحانية يتجري تحرير محضر غش مباشرة، مشددًا على أن العقوبة قد تصل إلى الحرمان من المادة والمواد التي تليها: «يعني لو طالب اتمسك بغش في مادة هحرمه من الامتحان في هذه المادة والمادة اللي بعدها ولو ده حصل في نص الامتحانات يبقي كدة هيعيد السنة».

عزيز: إعلان نتيجة امتحانات الترم الثاني في الأسبوع الأخير من شهر يوليو

وتابع الدكتور أحمد عزيز، أنه بعد حرمان الطالب من الامتحان يجري تحويله إلى مجلس تأديب، الذي بإمكانه أن يحرمه من السنة الدراسية كاملة، لافتا إلى أن عدد حالات الغش التي رصدها حتى الآن 30 حالة، مؤكدا: «هو ده مش كتير على جامعة فيها 65 ألف طالب»، مشددا على أولياء الأمور بضرورة توعية أبنائهم بخطورة الغش على مستقبلهم.

ونوه «عزيز»، إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستنتهي يوم 6 يوليو المقبل، مؤكدا أنه سيتم إعلان نتائج الامتحانات خلال الأسبوع الأخير من نفس الشهر، لافتاً إلى أنه لم يجر رصد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب حتى الآن، والاعتذارات القهرية عن الامتحانات بلغت 8 حالات حتى الآن.