البابا تواضروس: كورونا «ماكر وخبيث».. وهذه طرق مقاومته

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن فيروس كورونا أصبح متعايشًا معنا، لكننا نحاول مقاومته، موضحًا: «من خبث ومكر الفيروس فإنه يتحور ويغير شكله وأثره وأحيانا يزداد شراسة».

ونصح «تواضروس»، خلال لقاء مع فضائية «extra news»، اليوم الخميس، بالتزام الإجراءات الصحية الواجبة والتباعد الاجتماهي وارتداء الكمامة والتواجد في أماكن مفتوحة، والراحة واتباع بروتوكولات العلاج اللازمة عند الشعور بأي أعراض، مشددًا على أن المصل وسيلة جيدة لحمايتنا، معقِّبا: «الأمور دي واجبة، لازم، الحرص واجب، والوقاية خير من العلاج».

وكشف بابا الإسكندرية عن تلقيه الجرعة الثانية من لقاح «سينوفارم» المضاد لفيروس كورونا، بعد أن تلقى الجرعة الأولى منه في شهر مارس الماضي، ناصحا المواطنين بالتقدم للحصول على اللقاح.

وأشاد «تواضروس» بالجهود والأبحاث العلمية التي بذلها المختصون لإعداد لقاحات كثيرة، قائلًا: «من الجيد أنّ هناك أنواع كثيرة من اللقاحات، لكنها هناك ما يشبه حرب اقتصادية أو تجارية بين الشركات، لأنها صرفت الملايين، ومن الطبيعي أن يكون بينها تنافس».