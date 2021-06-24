البابا تواضروس يسترجع ذكرياته مع الصيدلة: سعيد بانتمائي لنقابتها

عبر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن سعادته لتكريمه من قبل اتحاد الصيادلة العرب، والذي يضم كل النقابات والمؤسسات التي تعمل في مجال الدواء والصيدلة في الدول العربية.

وأضاف «تواضروس»، خلال لقاء مع فضائية «extra news» على هامش تكريمه: «أي حاجة تخص الصيدلة بيفكرونا بأيام زمان، انا اتخرجت وآخر سنة مارست فيها في الصيدلة كانت 1986، لكن لما دخلت الدير كلفوني بأن أكون المسؤول عن صيدلية الدير، وقعدت سنة واتنين فيها».

وأشار أن عدد من النقباء والأستاذة والأكاديميين والمسؤولين عن قطاع الصيدلة بصفة عامة حضروا التكريم، متابعًا: «أنا سعيد بتكريمهم، وسعيد إنني انتمي لنقابة الصيادلة».

وكشف البابا تواضروس عن حصول كل العاملين بالكنيسة على لقاحات كورونا، قائلًا إن البعض منهم حصل على لقاح استرازينيكا والآخر لقاح سينوفارم، ناصحًا المواطنين بأخذ اللقاح، «أنا بشجع الجميع إنهم ياخدوا اللقاح بالطبع، وميسمعوش للشائعات الكاذبة التي تذكر بعض السلبيات عن اللي خدوا اللقاح».

وتابع: «بلا شك الجهود والأبحاث التي بُذلت لإعداد اللقاحات كتيرة، وحاجة جيدة إن فيه نوعيات كتيرة لكن توجد زي حرب اقتصادية أو تجارية بين الشركات، لأنها صرف الملايين الملايين، وشيء طبيعي يبقى فيه شكل من أشكال التنافس ما بينهم، انا اخدت لقاح سينوفارم في شهر مارس اللي فات، خدت الجرعة الأولى ثم الجرعة الثانية».