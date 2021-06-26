القباج: افتتاح أكثر من 7 آلاف حضانة على مستوى الجمهورية قريبا (صور)

افتتحت نيفين نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قبل قليل، مجمع الطفولة بالنادي الاجتماعي، وذلك بعد انتهاء عمليات تطوير المبنى وإحلال وتجديد الأجهزة والأثاث به.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أقسام مجمع الطفولة، المقام على مساحة 1066 متراً مربعاً، ويضم حضانة ومكتبة وحديقة للطفل، كما تفقدت معرض منتجات سيوة داخل النادي الاجتماعي، والذي يعرض فيه منتجات تجهيز العرائس، بالإضافة إلى منتجات أهل سيوة من زيت الزيتون والأعشاب، كما حرصت على لقاء عدد من العارضين والحديث معهم والتقاط الصور التذكارية، ومشاركتهن ملابسهن، وارتدت معهن الزي الشعبي للفتيات.

القباج تشاهد فيلماً تسجيلياً عن أنشطة التضامن الاجتماعي في مطروح

كما شاهدت «القباج» فيلماً تسجيلياً عن الأنشطة والخدمات، التي تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة مطروح، وأكدت في تصريحات لها اليوم السبت، على هامش زيارتها لمطروح، أن افتتاح مجمع الطفولة بمحافظة مطروح يعكس اهتمام رئيس الجمهورية بمرحلة الطفولة المبكرة باعتبارهم اللبنة الأولى لبناء الإنسان.

القباج: افتتاح 7 آلاف حضانة على مستوى الجمهورية

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح أكثر من 7 آلاف حضانة على مستوى الجمهورية، وستشمل كل الجوانب التنموية للطفل المصري، وذلك تأكيداً على حرص الدولة على بناء الإنسان المصري.

وتفقدت الوزيرة، خلال الزيارة، مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد، والذي تم تطويره ورفع كفاءته، و يقام على مساحة 1800 متر مربع، ويضم 11 غرفة، بالإضافة إلي قاعات تعليمية وتخاطب وقاعة علاج حسي ووظيفي، وبه مساحة خضراء ومنطقة ترفيهية للأبناء.

كما اختتمت زيارتها لمحافظة مطروح بتفقد دار رعاية الأيتام للبنين، في منطقة الكيلو 7، والتي تم إسنادها لمؤسسة التكافل الاجتماعي بمطروح، حيث تم تطوير الدار وتأثيثها، وملحق بها 17 ابناً تتراوح أعمارهم من 16 إلى 17 سنة، باستثناء طفل وحيد يبلغ عمره 6 سنوات.