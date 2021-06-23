القباج: ليست كل العمالة غير المنتظمة فقيرة.. الدولة أنفقت على الجميع

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف العمالة غير المنتظمة من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية، وعمل صندوق طوارئ لهم، كما يجري العمل على التأمين على هذه الفئة، رغم أن العمالة غير المنتظمة مرتبطة بالقطاع غير الرسمي، مشيرة إلى سعي الدولة لإدماج القطاع غير الرسمي مع «الرسمي»، كون الأخير هو الأساس، وهذا مكسب للمواطن، حيث سيستفيد من جميع المزايا التأمينية، وكذلك مكسب للدولة، كونها ستعمل على ترخيص المنظومة.

وأضافت «القباج»، خلال حوارها في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، الذي يُعرض على شاشة «الحياة»، أنه عندما يجري عمل دمج رسمي للقطاع غير الرسمي، «الحكومة وقتها هتعرف ماذا يعمل هذا القطاع ومتى وأين»، موضحة أن وزارة التضامن أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» وجهت هي والمجتمع المدني نحو 2.6 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة لما يقرب من 6 مليار جنيه، استثمرتهم الدولة في هذا الأمر، فالدولة صرفت كثيرًا على هذه العمالة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة أنفقت الكثير في جميع القضايا الخاصة بالعمالة غير المنتظمة الغنية والفقيرة، فليست كل العمالة غير المنتظمة فقيرة، كما أن وزارة التضامن تقوم على عدة برامج مثل «تكافل وكرامة» و«مودة» و«فرصة»، وجميعها برامج مسماه لأجل تحسين جودة حياة المواطن المصري، الذي يُشكل لبنة للمجتمع ككل، فهناك فئات تعاني، وكانت الدولة تراهم، لكن كان يتم الاهتمام بالفئات الأكثر أولوية، ولم يكن لدينا الجرأة لاقتحام الكثير من الملفات في السابق.