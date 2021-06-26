القباج تتفقد مراكز العزيمة لمرضي الإدمان ومجمع الطفولة والتوحد بمطروح

بدأت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها، لمحافظة مطروح، اليوم، السبت، لافتتاح عدد من المشروعات الخاصة بالوزارة في المحافظة، وتستهل الزيارة بلقاء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح كما تتفقد مركز العزيمة لتأهيل مرضي الإدمان والاحتفال بتخرج دفعة من متعافي الإدمان بمركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان بمدينة مرسى مطروح .

وزيرة التضامن تفتتح مجمع الطفولة بالنادي الاجتماعي بمطروح

وتفتتح وزيرة التضامن الاجتماعي مجمع الطفولة بالنادي الاجتماعي بمطروح، وذلك بعد انتهاء عمليات تطوير المبني وإحلال وتجديد الأجهزة والأثاثات، حيث يقام المجمع علي مساحة 1066 مترًا مربعًا، ويضم حضانة ومكتبة وحديقة للطفل، كما تشاهد فيلمًا تسجيليًا عن الأنشطة والخدمات التي تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة مطروح.

القباج تزور مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد في مطروح

وتزور «القباج»، مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد، والذي تم تطويره ورفع كفاءته، ويقام علي مساحة 1800 متر مربع، ويضم 11 غرفة، بالإضافة إلي قاعات تعليمية وتخاطب وقاعة علاج حسي ووظيفي، وبه مساحة خضراء ومنطقة ترفيهية للأبناء.

القباج تتفقد دار رعاية الأيتام في مرسى مطروح

وتختتم وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة مطروح بتفقد دار رعاية الأيتام، بنين، بالكيلو 7، والتي تم إسنادها لمؤسسة التكافل الاجتماعي، بمطروح، حيث تم تطوير الدار وتأثيثها ،وملحق بها 17 ابنا تتراوح أعمارهم من 16 وحتى 17 عامًا، باستثناء طفل وحيد يبلغ عمره ٦ سنوات، في ظل إهتمام وزارة التضامن الإجتماعي للأيتام، وتقديم جميع الرعاية المطلوبة لهم على مدار العام.