«القباج» تشهد احتفالية تدشين مشروع بطاقات الرعاية الصحية لذوي الإعاقة

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية تدشين مشروع بطاقات الرعاية الصحية لذوي الاعاقة، بالتعاون مع روتاري مصر.

ويهدف المشروع إلى إتاحة خدمات الرعاية الصحية المتميزة من المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الفردية للأطباء من القطاع الخاص بأسعار رمزية أو مدعمة بالكامل لذوي الإعاقة للتخفيف عن ذويهم، وتُمنح بطاقة روتاري للرعاية الصحية في المرحلة الأولى خصومات تتراوح ما بين 15 ٪؜ وحتى 100٪؜ للعديد من الأدوية والخدمات الطبية.

ومن جانبه، أشادت«القباج» بدور روتاري مصر الممتد على مدار 92 عامًا، مؤكدة أنه مازال مستمرًا في عطائه وتنفيذه أهم مشروعاته التنموية لخدمة المجتمع المصري ودعم السلام والتنمية، تحقيقًا لأهداف الروتارى الدولى.

وأضافت «القباج» أن وزارة التضامن الاجتماعي تخطو خطوات جادة نحو التعامل الحقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة والتحول من تبني النموذج الطبي في مواجهة الإعاقة، إلى النموذج المجتمعي الشامل الذي تتكاتف فيه كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية لتقديم كل الخدمات لهم، موضحة أن استراتيجية الوزارة ترتكز على الانتقال من الرعاية إلى تكافؤ الفرص المتنوعة، بالإضافة إلى التأهيل والتمكين والدمج وليس الفصل أو التمييز، وكذلك المنهج الوقائي وليس العلاجي فقط، ومن العجز وعدم القدرة إلى القدرة باختلاف.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية تدعم مجموعة متكاملة من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما تلك المرتبطة بإعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي والرعاية الصحية والدمج وتكافؤ الفرص التعليمية وتوفير الأطراف الصناعية وإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والتي تبدأ بتحديد حالات الإعاقة واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة، مشيرة إلى أنه تم استخراج أكثر من ٨٥٠ ألف بطاقة إثبات إعاقة وخدمات متكاملة في المرحلة الأولى، وجار الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية الشهر المقبل.

وتابعت: «جرى تشكيل اللجنة التنسيقية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي لمتابعة تنفيذ أحكام القانون رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والخطة الوطنية الشاملة بالإضافة إلى إنشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة».

ومن جانبه، وجه أسامة الأحمر محافظ المنطقة الروتارية التحية لوزارة التضامن على دعمها الدائم والمستمر لمؤسسات المجتمع المدني مُثنيًا على الدور الذي تقوم به الوزارة لخدمة ورعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن أندية الروتاري تسعى دائمًا إلى التعاون مع الدولة بكافة قطاعاتها في المجالات التنموية وقد تجلى ذلك مؤخرا في افتتاح تطوير قرية باب الاحرار بتكلفة تصل إلى ١٠ ملايين جنيه، وجرى رفع كفاءة المنازل وتطوير شبكات المياه وإنشاء فصول محو أمية ومشروعات مستدامة للمرأة العاملة والاهتمام بذوي الاعاقة، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة ومستشفى تضم العديد من التخصصات.

ومن جانبها، أكدت ريم عبد المجيد رئيس لجنة الإعاقة بروتاري مصر، أن عدد أندية الروتاري وصل إلى 124 ناديا، يضم حوالي 3065 عضوا، كما تعمل أندية الروتاري في ٧ مجالات تنموية مختلفة من ضمنها رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت «عبد المجيد» أن المشروع الذي نحتفل بتدشينه اليوم يهدف إلى إتاحة خدمات الرعاية الصحية المتميزة المدعمة من القطاع الخاص وتحقيق الإنصاف والتكافؤ الجغرافي في توصيل الخدمات من خلال التوسع في التعاقدات على مستوى الجمهورية، فضلا عن استخدام تكنولوجيا المعلومات في إتاحة البيانات والتواصل مع المستفيدين.

جدير بالذكر أن المشروع يتكون من مرحلتين بدأت بالتعاقد مع 15 جهة طبية لتقديم خصومات على خدمات الرعاية الصحية والتعاقد مع شركة ڤيزيتا لتكون الذراع التكنولوچي للمشروع، كما قامت لجنة الإعاقة بالمنظمة الروتارية 2451 مصر بإصدار بطاقات لحوالي 1536 مستفيدًا، ويُجرى إنشاء خط ساخن للرد على استفسارات ذوي الإعاقة المستفيدين من البطاقة.