محور روض الفرج.. شريان حياة ونقلة حضارية وانطلاقة عبور للمستقبل

يعد محور روض الفرج، مشروعا ضخما وعملاقا، أثار انتباه العالم بسرعة إنجازه واتساعه لحل الكثير من المشكلات وعبور المستقبل، ويعتبر المشروع شريان حياة فى قلب العاصمة يساهم فى مواجهة أزمة التكدس المرورى من وسط البلد، وربط مناطق العين السخنة والزعفرانة بمنطقة الساحل الشمالي والضبعة تماشيا مع التوسع العمراني العظيم الذي تشهده مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأكدت محافظة القاهرة أن محور روض الفرج يساهم فى القضاء على التكدسات المرورية وربط التوسعات العمرانية، وإحداث نقلة حضارية فى النقل والطرق لتسيير حركة المرور، ويضم المحور أكبر كوبري ملجم على مستوى العالم ودخل موسوعة جنيس، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» أبرز تفاصيل مشروع محور روض الفرج وهى كالتالى:

- تم تنفيذ المشروع فى 1277 يوما بتعاون وتنسيق بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب بتكلفة 6 مليارات جنيه .

- محور عرضي يربط شمال وشرق القاهرة بطريق الإسكندرية الصحراوي عند الكيلو 39

- يبلغ طول المحور 600 كيلو متر، وعرضه يصل الى 64 متر ونصف، و88 متر عرض في منطقة الربط بشبرا

- يتكون المحور من اتجاهين و6 حارات مرورية بكل اتجاه

-يشمل المحور 31 مطلعا ومنزلا.

- 6 منازل ومطالع بالمظلات، 8 مطالع ومنازل بالدائري.

- 3 منازل في بداية المحور بالخلفاوي، ومنزلين على كورنيش النيل للقادم من الطريق الزراعي والقادم من وسط القاهرة

-3 منازل بشبرا منها 2 لشارع دولتيان حتى كوبري أبو وافية، ومنزل للكورنيش للمتجه إلى وسط القاهرة

-منزل الكوبري الرئيسي يؤدي إلى ترعة الإسماعيلية حتى محطة الكهرباء.

- المشروع حديث العالم لاحتوائه على كوبري روض الفرج الملجم المار أعلى النيل والذي يعتبر أكبر كوبري ملجم على مستوى العالم، من حيث الاتساع، وتم تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية