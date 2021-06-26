هروب المواطنين من حر الصيف للشواطئ العامة بالغردقة (صور)

توافد عدد كبير من المواطنين على الشواطئ العامة بمدينة الغردقة، في محافظة البحر الأحمر، خلال الساعات الماضية، تزامناً مع إجازة نهاية الأسبوع، للهرب من حرارة الصيف، حيث شهد شاطئ النادي الاجتماعي توافد آلاف المواطنين، اليوم السبت، للاستحمام في مياه البحر، في ظل درجة الحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد.

وقال أشرف فؤاد، مدير عام النادي الاجتماعي بالغردقة، إن شواطئ النادي تشهد طفرة من التطوير، بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، حيث تم فرش الشاطئ بالرمال الناعمة، كما تم تغير كراسي النادي القديمة بأخرى حديثة أفضل من قبلها، وتجديد عدد 2 لسان، ببناء الحجارة، وكذلك تجديد الشماسي وزياد اعدادها.

وأوضح أن شاطئ النادي يشهد إقبالاً كبيراً من مواطني مدينة الغردقة وغيرهم من الزائرين من مختلف محافظات مصر، حيث يعد أقرب الشواطئ العامة إلى قلب مدينة الغردقة، ويتم السماح بدخول الزوار بموجي تذكرة، مقابل سعر رمزي، مقارنة بباقي الشواطئ الأخرى في المدينة.

وأضاف مدير النادي الاجتماعي بالغردقة أنه قد تم إنشاء ساحة انتظار للسيارات، تخدم الجميع، سواء كان عضواً بالنادي أو من غير الأعضاء، بالإضافة إلى افتتاح التراس الأرضي، ويضم عدد 10 محلات كاملة، كما تم تشغيل كل هذه المحلات، فضلاً عن فتح كافتيريا أخرى على اللسان الكبير، مزودة بشاشه عرض كبيرة، وتم توفير مكان مخصص للعب البلياردو بالتراس العلوي، وبه كافتيريا ومكان لمشاهده مباريات كره القدم الأوروبية والمحلية الهامة، المذاعة عبر القنوات المشفرة.

وسبق لـ«الوطن» أن عرضت الإقبال الكبير على شواطئ النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة، في بث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».