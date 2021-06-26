رئيس جامعة الأقصر يواصل جولاته لمتابعة سير الامتحانات

واصل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، جولاته الميدانية لتفقد سير أعمال امتحانات نهاية العام، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بمختلف كليات الجامعة.

استهل رئيس الجامعة جولته بتفقد سير الامتحانات بكلية الفنون الجميلة، والتأكد من الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بلجان الامتحانات، للوقاية من فيروس كورونا، مشيدًا بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات، وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء امتحاناتهم.

واستكمل رئيس الجامعة جولته بتفقد سير الامتحانات بكلية السياحة والفنادق بمدينة طيبة الجديدة، مؤكدا أنه لم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، موجها عمداء الكليات، بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات.

وخلال جولته حرص الدكتور محمد محجوب على تفقد أعمال التشطيبات النهائية بكليتي العلوم والتربية بمدينة طيبة الجديدة، وما وصلت إليه نسب التنفيذ، وكذلك تفقد أعمال تشجير فناء كلية الطب.

تأتي تلك الجولات المستمرة في إطار حرص رئيس الجامعة، على متابعة الامتحانات أولا بأول وحل أي مشكلات أو معوقات قد تطرأ، مؤكدا انعقاد غرفة عمليات مستمرة لمتابعة سير الامتحانات منذ انطلاقها.

وشهدت الإدارة المركزية لجامعة الأقصر، في وقت سابق، إقامة ندوة لتعريف أعضاء هيئة التدريس بكلية طب الأقصر بنظام وطريقة التدريس باللائحة الجديدة ونظام النقاط المعتمدة لطلاب كلية الطب، المعروف بنظام (5+2)، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر.

حاضر في الندوة الدكتور نزار حلاوة، الأستاذ المساعد لجراحة الأطفال ومدير الجودة بكلية طب جامعة جنوب الوادي، وذلك بحضور الدكتور حمدي حسين، عميد كلية الطب بجامعة الأقصر، والدكتور محمد الشحات، وكيل الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.