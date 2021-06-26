تفاصيل 13 وظيفة شاغرة برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه

طرح موقع «فرصنا» مجموعة من الوظائف الشاغرة في عدد من التخصصات، بعضها لا تشترط من يجيد القراءة والكتابة أو الحصول على شهادات، وتستعرضها «الوطن»، في التقرير التالي، في ضوء الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

وظيفة محاسب

اسم الشركة: المرسى للأدوات الصحية.

مقر العمل: الجيزة - العمرانية.

مستوي الخبرة: مدير/ مشرف.

سنوات الخبرة: 4-‎8 سنوات.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 27- 38 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الحاسبات والمعلومات/ الذكاء الاصطناعي).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2800- 3500 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 100- 200 جنيه مصري.

وظيفة مصمم جرافيك 3D

اسم الشركة: شركة عالم الإنارة مصر.

مقر العمل: الزيتون- القاهرة.

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنوات الخبرة: 3-‎10 سنوات.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 24- 37 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 3000- 10000 جنيه مصري.

وظيفة أخصائية حمام مغربي

اسم الشركة: بامبو سبا.

مقر العمل: الدقي- الجيزة.

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنوات الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 25 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة رئيس حسابات

اسم الشركة: مصنع للكيماويات ومواد البناء.

مقر العمل: السادس من أكتوبر- الجيزة.

مستوى الخبرة: مدير/ مشرف.

سنوات الخبرة: 5-‎10 سنوات.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 30- 38 عاما.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية تجارة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مصمم جرافيك

اسم الشركة: سمارت جيم.

مقر العمل: مدينة نصر- القاهرة.

مستوى الخبرة: مدير/ مشرف.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة موظفة حجز فنادق أون لاين

اسم الشركة: إيجيبت إكسبرت.

مقر العمل: السادس من أكتوبر- الشيخ زايد- الجيزة.

مستوى الخبرة: مدير/ مشرف.

سنوات الخبرة: سنة: ‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 3700 - 4000 جنيه مصري.

وظيفة مندوب تراخيص

اسم الشركة: مجموعة شركات نهضة مصر للنشر.

مقر العمل: السادس من اكتوبر - الجيزة .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: تناسب جميع الأعمار.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4000 - 7000 جنيه مصري.

وظيفة مدير مظبخ

اسم الشركة: نيوتريفريش.

مقر العمل: الشيخ زايد - الجيزة.

مستوى الخبرة: مدير/ مشرف.

سنوات الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 26- 38 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 4000 - 5000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 1500- 3000 جنيه مصري.

وظيفة ممرضة مقيمة

اسم الشركة: الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بالمعادي.

مقر العمل: القاهرة الجديدة- القاهرة.

سنوات الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20- 40 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة مهندس كهرباء كنترول- باور

اسم الشركة: الشديد جروب.

مقر العمل: مدينة العبور - القاهرة.

سنين الخبرة: 3-‎7 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25- 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الهندسة - هندسة القوى والآلات الكهربية ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 4500 - 8000 جنيه مصري.

وظيفة مدير أمن وحراسات خاصة

اسم الشركة: شركه سياج للاستثمار.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير/ مشرف.

سنوات الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 30- 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 5000 - 6000 جنيه مصري.

وظيفة حرس خاص لرئيس مجلس ادارة

اسم الشركة: شركه سياج للاستثمار.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5. مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21- 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3000 - 5000 جنيه مصري.

وظيفة مهندس دعم فني

اسم الشركة: سي تك للأنظمة .

مقر العمل: المعادى - حلوان - مدينة نصر - القاهرة.

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24- 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الهندسة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.