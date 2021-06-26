وظائف شركة المياه والصرف الصحي 2021 بالصعيد.. مهندسين وفنيين وخدمات

أعلنت شركه مياة الشرب والصرف الصحي بالمنيا إحدي الشركات التابعه لمياة الشرب والصرف الصحي عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بنظام التعاقد بأفرع الشركة فى مراكز «ملوي- مطاي- بني مزار - مغاغه- العدوة» وفقا للإعلان رقم 3 بتاريخ 29 من شهر يونيو الجاري.

المؤهلات المطلوبة لوظائف شركة المياه والصرف الصحي 2021 بالصعيد

أولا: المؤهلات العليا

- مهندسين صيانة ميكانيكية

أن يكون المتقدم حاصل علي بكالوريوس الهندسه قسم ميكانيكا قوي

- مهندسين صيانه كهربائية

أن يكون حاصلا علي بكالوريوس الهندسة قسم كهرباء قوي

- مهندس مشروعات

أن يكون حاصلا علي بكالوريوس الهندسه قسم مدنى

ثانيا: وظائف المؤهلات المتوسطة

- فنيين

أن يكون حاصلا علي دبلوم صناعي أو معهد فوق المتوسط صناعي قسم «ميكانيكا- كهرباء- اعمال صحية».

- مراقبين أمن

أن يكون حاصلا علي دبلوم «تجاري - معهد فني تجاري- مؤهل فوق المتوسط»

ثالثا: الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة:

حرفيين

أن يكون حاصلا علي الشهادة الإعدادية أو الابتدائية أو شهادة محو الأمية وشهادة قياس المهارة.

سائقين

أن يكون حاصلا علي الشهادة الإعدادية أو الابتدائية أو شهاده محو الأمية ورخصة درجة أولى.

عمال

أن يكون حاصلا علي الشهادة الإعدادية أو الابتدائيه أو شهاده محو الأمية.

الشروط العامه لشغل وظائف شركة المياه والصرف الصحي 2021 بالصعيد

- أن يكون مصري الجنسية ومن أبناء مراكز «ملوي- مطاي- بني مزار - مغاغه- العدوة»

- أن لايزيد سن المتقدم لكافة الوظائف المذكورة عن 35 سنة من تاريخ الإعلان ولا يزيد السن عن 40 سنة بالنسبة للمهندسين من تاريخ الإعلان.

- أن يكون أدي الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها.

- تشغل جميع الوظائف المعلن عنها بامتحان تكون أولوية التعاقد فيها حسب الأسبقية الوارده بالترتيب النهائي لنتيجة الامتحان المعلن عنها.

- يتم التقديم في وظيفة واحدة وبمركز واحد من الوظائف المعلن عنها.

- أن يكون المؤهل من إحدي المدارس أو الجامعات المعترف بها.

- يتم توريد مبلغ 50 جنيه «خمسون جنيها» للتسجيل لطلب شغل الوظيفه بجميع مكاتب البريد علي حساب رقم 2015400001763818 مع الاحتفاظ بايصال السداد لتقديمه مع الأوراق ويتم ادخال رقم الأمر في الموقع أثناء التسجيل.

- يتم التقديم للمسابقة عن طريق مليء نموزج طلب شغل الوظيفة علي الموقع الإليكتروني بالشركة وذلك طبقا لكل وظيفة.

- يتم اخطار المتقدمين المنطبق عليهم الشروط علي الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا وذلك لإرسال الأوراق المطلوبه.

- يتم استبعاد الغير مطابقين لشروط الإعلان المذكور عاليه

- لايتم النظر لاي طلب يقدم قبل او بعد الميعاد المحدد من الشركه

- الشركه غير مسئوله عن أي إعلان خلاف ذلك.

- مده التقديم علي الموقع 33 يوما من يوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر يونيو الجاري حتي يوم 31 من شهر يوليو المقبل علي أن يتم إغلاق الموقع يوم السبت الموافق 31 من شهر يوليو المقبل في تمام الساعه 3 عصرا.