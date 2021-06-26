عاجل.. الأوقاف تمنع علاء حسين من صعود المنبر وإمامة المصلين بالمساجد

في بيان عاجل، قامت وزارة الأوقاف باحالة علاء الدين محمد حسين إمام وخطيب بأوقاف الجيزة، إلى وظيفة "باحث دعوة".

وقالت الاوقاف فى بيان لها منذ قليل، أنه بناء على مذكرة مديرية أوقاف الجيزة المرفوعة، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، إحالة علاء الدين محمد حسين إمام وخطيب بأوقاف الجيزة، إلى وظيفة "باحث دعوة"، مع منع المذكور من صعود المنبر أو إمامة الصلاة بالمساجد، ويعمم بيان بذلك على المديريات.

الأوقاف تتخذ قرارات بشأن مخالفات بالمساجد

وفي سياق متصل، قررت الوزارة إحالة جمال السيد حسين خالد إلى وظيفة باحث دعوة بناء على مذكرة مديرية أوقاف القاهرة المرفوعة قرر معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت 26/ 6/ 2021 إحالة السيد / جمال السيد حسين خالد إمام وخطيب بأوقاف القاهرة إلى وظيفة باحث دعوة , مع منع المذكور من صعود المنبر أو إمامة الصلاة بالمساجد أو القراءة بها , أو أي عمل دعوي أو تحفيظ قرآن بجميع مساجد الجمهورية , ويعمم بيان بذلك على المديريات , مع مخاطبة كل من اتحاد الإذاعة والتلفزيون ونقابة القراء بشأن ما نسب إليه من مخالفة .