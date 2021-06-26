محمد الحلو ينتهي من تسجيل «أنا مصري» مع «حارس»

انتهى الفنان الكبير محمد الحلو من تسجيل أغنية وطنية جديدة يعود بها للساحة الغنائية بعد فترة غياب طويلة عن الغناء ستكون مفاجأة لجمهوره.

الأغنية الجديدة بعنوان «أنا مصري» ويتعاون فيها الحلو مع الشاعر محمد حارس الذي يعد هو أيضا منتجها، وهي من ألحان محمود صلاح وتوزيع محمد صلاح والمكيساج ساوند لعصام الكردي.

وتعد الأغنية هي أول تعاون بين حارس ومحمد الحلو، حيث سبق وأن تعاون محمد حارس مع الفنان الكبير مدحت صالح في 3 أغنيات وهي كل سنة، وبرمي السلام، وشبك يا مصري إيديك شبك، والتى كانت أول ديو غنائي بين مدحت صالح وعلي الحجار، ثم شاركهما محمد ثروت غناءها في الحفلات الحية.