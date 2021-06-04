عاجل.. محمد شاهين: عملت الرباط الصليبي.. وشكرا على كلامكم الحلو

أعلن المطرب الشاب محمد شاهين، أنه أجرى عملية رباط صليبي مساء أمس الخميس، نتيجة إصابته منذ 4 سنوات، موجها الشكر إلى الدكتور أيمن فريد والفريق المعالج معه الذي أشرف على العملية.

ووجه أيضا «شاهين» الشكر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الشكر إلى الجمهور على الدعاء له.

وقال المطرب الشاب: «اللهم لك الحمد والشكر عملت عملية الرباط الصليبي اللي عندي بقاله 4 سنين، أحب أشكر دكتور أيمن فريد وكل الفريق الطبي اللي كان معاه، شكرا على دعواتكم وكلامكم الحلو ياحبايب قلبي ربنا يحفظكم جميعا».