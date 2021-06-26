«التعليم العالي»: لدينا 555 مشروعا بتكلفة 140 مليار جنيه 

قدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر للواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ورؤساء جامعة بنها السابقين، لدورهم في نهضة جامعة بنها، مشيرًا إلى أن هناك 555 مشروعًا تقوم بها الوزارة بتكلفة حوالي 140 مليار جنيه تقريبًا، تتنوع ما بين مشروعات خدمية وطلابية وبحثية ورياضية وعلى مستوى المستشفيات الجامعية أيضًا، وذلك بكافة مؤسسات التعليم العالي.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم السبت، مشروع إحلال وتجديد ملاعب ونادي أعضاء هيئة التدريس جامعة بنها، وذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية.

وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار، بالإنجاز الذي جرى في مشروع ملاعب كلية التربية الرياضية ونادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها والمقام على مساحة 16500 متر مربع، ويضم مجموعة من الملاعب مجهزة بالبنية التحتية الخاصة بها، فضلا عن إعادة تأهيل الموقع العام، وكذلك إعادة تأهيل المبنى الإداري لأعضاء هيئة التدريس والمدرجات وتكييف الصالة وحجرات الإدارة وإقامة أسوار خارجية حول الموقع والملاعب وذلك بتكلفة 19 مليون جنيه.

وأشار الوزير إلى ضرورة استعادة دور الجامعات المصرية في إمداد المنتخبات الوطنية باحتياجاتها من المواهب والأبطال في شتى المجالات، من خلال ما ينظمه الاتحاد الرياضي المصري للجامعات من فعاليات رياضية.

ومن جانبه، عبر محافظ القليوبية عن سعادته بالدعوة لحضور الافتتاح موجهًا الشكر لجامعة بنها على الجهد المبذول، لاسيما افتتاح الملاعب والنهضة الشاملة التي تشهدها مصر في مجال التعليم العالي.

ومن جانبه، رحب ناصر الجيزاوي بالضيوف، مشيرًا إلى أن عملية التطوير بالجامعة تأتي انطلاقًا من توجه الدولة لبناء الإنسان واهتمام الجامعة بالرياضة.

ويتضمن المشروع ملعب كرة قدم نجيل صناعي، وملعب كرة قدم خماسي نجيل صناعي، وملعب متعدد أرضية ترتان «كرة يد، سلة، طائرة» كما أن جميع الملاعب مجهزة بكشافات الإضاءة.

ويضم المشروع منطقة ترفيهية مفتوحة مغطاة بالإضاءات الديكورية والنباتات وأشجار الزينة وشماسي وبرجولات وكذلك غرف أمن مجهزة.

وتستهدف جامعة بنها الاستثمار فى الملاعب التي يجرى فتحها لطلاب الجامعة وخاصة طلاب كلية التربية الرياضية، وإتاحتها للجمهور وشباب محافظة القليوبية.

وأقيم على هامش الافتتاح، مهرجان رياضي نظمه طلاب كلية التربية الرياضية بالجامعة، وشارك في تنظيمه الاتحاد المصري الرياضي للجامعات، كما شارك الوزير في الأنشطة الرياضية بالمهرجان الرياضي في ألعاب البلياردو وتنس الطاولة ومباراة لكرة القدم بمشاركة مجموعة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة بنها.

وفي ختام المهرجان سلم «الجيزاوي» مجموعة من الدروع لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها السابق، ودرع لوزير الشباب والرياضة تسلمه عنه مساعد الوزير.