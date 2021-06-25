شكري: بعض الرصد أظهر أن إثيوبيا لم تنفذ إنشاءات تتيح لها الملء الكامل

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن بعض الرصد الخاص بالتقدم في بناء السد الإثيوبي، أظهر أن الجانب الإثيوبي لم يصل إلى الأعمال الإنشائية التي كانت تتيح له الملء الكامل «13.5 مليار متر مكعب»، موضحًا: «ربما لأسباب فنية، لكن الأمر مرتبط بمخالفة لاتفاق المبادئ عام 2015 الذي نص على أن إثيوبيا لن تقوم بالملء إلا عندما تصل إلى اتفاق».

وأضاف «شكري» خلال تصريحات تلفزيونية: «لكنها خالفت هذا الالتزام بالملء الأول وعازمة على مخالفته الآن، وبالتالي فإنها ستتحمل المسؤولية على المستوى الدولي والإفريقي وهذا أمر مهم حتى يكون هناك تدخل على مستوى مجلس الأمن ليضع مرة أخرى الأمور في نصابها ويؤدي إلى التوصل لاتفاق».

وحول تصريحات جنرال إثيوبي، قال فيها إن بلاده جاهزة لأي تدخل عسكري، أوضح وزير الخارجية: «هذا النهج عرفناه على مدى السنوات الماضية من تصريحات استفزازية وتصريحات لا تؤدي إلى تحقيق الوئام وإشاعة روح التعاون».