«بنطلون مقطع وساعة زمبلك».. أحدث «افتكاسات» الغش بجامعة سوهاج

سجلت جامعة سوهاج أحدث وسائل للغش بين الطلاب بكلية التجارة، حيث تم ضبط طالب يرتدي بنطلون مقطع، يضع أسفله أوراقاً للغش، كما تم ضبط طالب آخر بحوزته ساعة «زمبلك»، يقوم بتدوير المسمار فتظهر ورقة الغش على شاشة الساعة.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مساء اليوم السبت، إنه لأول مرة يشاهد طرق غش بهذا الشكل، واصفاً الواقعة بأنها «أحدث افتكاسة في مجال الغش»، مؤكداً أن الطلاب الذين يحاولون الغش لا يلتفتون إلى أسرهم، ولا يأخذون في الاعتبار المعاناة التي بذلها الآباء من أجل تعليمهم، وانتظارهم لحظة نجاحهم.

وأضاف رئيس الجامعة أنه ولو وضع الطلاب نصب أعينهم أسرهم، لبذلوا كل الجهد من أجل التفوق وإسعاد أسرهم، لافتاً إلى أن ما يحزنه عندما يتم ضبط الطالب أثناء قيامه بالغش، هي صدمة أولياء الأمور.

وأكد «عزيز» أنه تم ضبط طالب يرتدي بنطلون مقطع ويقوم بتمرير ورقة داخل البنطلون لتظهر من الفتحات، ليقوم بعدها بالغش، لافتاً إلى أنه تم ضبط طالب آخر يضع ساعه أمامه، وبمراقبته تبين أنه يقوم بتدوير مسمار الساعة، فتظهر ورقة الغش على الشاشة، وأشار إلى أن الساعة حديثة ويبدو أنها من ابتكار الطالب نفسه.

وأكد رئيس الجامعة أن الطالب الذي يتم ضبطه بالغش، يتم إحالته إلى مجلس تأديب، ويحرم من تأدية الامتحانات التالية، حسب القانون، ويعتبر راسباً، وهناك عقوبات مغلظة في «الأوضاع الشاذة والغريبة»، مثل أن يقوم الطالب بتمزيق ورقة الإجابة، حيث تصل العقوبة إلى الفصل عامين.

وأشار إلى أن هناك رقابة مشددة على الطلاب أثناء تأدية الامتحانات، لذلك تم ضبط مثل تلك الحالات الغريبة، وأضاف انه أحال أمن البوابة الي التحقيق، لسماحهم للطالب بالدخول بالبنطلون المقطع، موضحاً أن هناك تعليمات بعدم دخول الطلاب للجامعة أيام الدراسة والامتحانات بأي زي مخالف، مؤكداً أنه تم توقيع جزاء على طاقم الأمن بسبب تلك المخالفة.