أسرة جيهان السادات: مريضة بالسرطان وليست مصابة بكورونا

كشف النائب محمد عصمت السادات، نجل شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حقيقة إصابة السيدة جيهان السادات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، فذكر أن السيدة جيهان ليست مصابة بكورونا، مثلما قيل ولكنها مصابة بالسرطان، كما أن العلاج في هذا السن يكون صعب، خاصة أن الإصابة لم تحدث فقط منذ عدة شهور.

وأضاف «السادات» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، أن السيدة جيهان السادات أصيبت بأحد انواع السرطانات منذ مدة طويلة، وتلقت العلاج في الخارج، وعادت لاستكمال العلاج في مصر، ولكن الحالة الصحية تدهورت آخر 14 يومًا، ونقلت إلى مركز متخصص لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأوضح نجل شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أنها الآن في العناية المركزة وتتلقى العلاج على أمل حدوث استجابة، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية والمصريين وأبطال حرب السادس من أكتوبر بحالتها الصحية.

وتابع: «أبناؤها يطمئنون عليها بالنظرة إليها من خلف الزجاج ولا أحد يدخل غرفتها إلا الأطباء المعالجين، وهى مازالت حتى الآن داخل العناية المركزة، الزيارة ممنوعة تماما عن السيدة جيهان السادات حتى لأقرب الاقربين لها، ربنا يعدي الأزمة على خير، وتعود سالمة لمنزلها قريبًا»، داعيا الشعب المصرى مواصلة الدعاء لله بأن يعجل سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل.