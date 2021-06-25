آخر تطورات حالة جيهان السادات الصحية: ممنوع عنها الزيارة (فيديو)

تصدّر البحث عن جيهان السادات.. آخر تطورات حالتها الصحية، محركات البحث على شبكة الإنترنت، بعد إعلان أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تعرض السيدة جيهان السادات لأزمة صحية ودخولها أحد مستشفيات القاهرة على أثرها للعلاج.

مكان علاج جيهان السادات

والسيدة جيهان السادات.. آخر تطورات حالتها الصحية، بحسب مصادر من أسرة الرئيس الراحل محمد انور السادات، لـ«الوطن»، فإن السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ترقد في المركز الطبي العالمي على طريق الإسماعيلية الصحراوي، بعد تعرضها لأزمة صحية، خلال الأيام الماضية، وعقب عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت تعالج في أحد مستشفياتها.

آخر تطورات الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات

وقالت المصادر، إنَّ السيدة جيهان السادات.. آخر تطورات حالتها الصحية، إنها مازالت في العناية المركزة منذ دخولها المركز الطبي العالمي على طريق الإسماعيلية الصحراوي، منذ أسبوعين، وهي في مرحلة حرجة، حيث تبلغ من العمر 87 عامًا، وممنوع عنها الزيارة بتعليمات من الفريق الطبي المعالج لها، الذي يتواصل مع الأطباء المتابعين لحالتها الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية.

حقيقة إصابة جيهان السادات بكورونا

وأضافت المصادر، أنَّ السيدة جيهان السادات، لا تعاني من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأنما تعاني من عدة أمراض أخرى تعالج من بعضها منذ سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن حالتها الصحية تدهورت جدا في الفترة الأخيرة، وعادت إلى القاهرة لاستكمال علاجها في مصر.

وطالبت أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، من المصريين، الدعاء للسيدة جيهان السادات بالشفاء، ووصفها النائب السابق محمد عصمت أنور السادات بأنها «أم الأبطال»، وهو اللقب الذي أطلقه على السيدة جيهان السادات بعد انتصار 6 أكتوبر 1973م.

من هي جيهان السادات؟

والسيدة جيهان السادات، مولودة لأب مصري وأم بريطانية عام 1933م، وهي خريجة كلية الآداب جامعة القاهرة، وتزوجت الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1949م، وأنجبت منه 3 بنات وولد واحد، وعملت كمحاضرة في جامعة القاهرة وعدة جامعات أمريكية.