وزير السياحة ضيف الحلقة الجيدة من برنامج «بالعربي كدة» على DMC غدا

في تعاون جديد بين وزارتي الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسياحة والآثار، وفي إطار المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» يشارك الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ضيفا بالحلقة الجديدة من برنامج «بالعربي كدة» الذي يذاع في التاسعة صباح غد الأحد على قناة dmc.

وبرنامج «بالعربي كدة» يأتي ضمن تنفيذ وزارة الهجرة لأهداف المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» للحفاظ على الهوية الوطنية المصرية في نفوس أجيالنا الناشئة بالخارج.